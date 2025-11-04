دراسة: إصابات "كوفيد-19" في الحمل زادت حالات التوحّد

A + A -

كشفت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات أُصبن بفيروس "كوفيد-19" أثناء الحمل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحّد واضطرابات النمو العصبي مقارنةً بغيرهم.

وأجرى البحث فريق من مستشفى ماساتشوستس العام (Massachusetts General Hospital)، وشمل تحليل بيانات أكثر من 18 ألف حالة ولادة جرت بين مارس 2020 ومايو 2021 في نظام الرعاية الصحية Mass General Brigham.

ووفق الدراسة التي نشرتها شبكة CNN، تبيّن أن 16% من الأطفال المولودين لأمهات أُصبن بكوفيد-19 أثناء الحمل، شُخّصوا لاحقًا باضطرابات في النمو العصبي، مقابل أقل من 10% لدى الأطفال الذين لم تُصب أمهاتهم بالفيروس. وبعد تعديل العوامل الأخرى، خلص الباحثون إلى أن خطر الإصابة بهذه الاضطرابات أعلى بنحو 1.3 مرة في المجموعة الأولى.

نسب أعلى بين الذكور

وأظهرت النتائج أن الخطر كان أكبر بين الأولاد، ولا سيما في الحالات التي أُصيبت فيها الأمهات بالفيروس خلال الثلث الثالث من الحمل، وهو ما وصفه الباحثون بـ"الفترة الحرجة لتطور الدماغ".

ومن بين الاضطرابات التي رُصدت المشكلات في النطق والحركة والتوحّد، إذ بلغت نسبة تشخيص التوحّد 2.7% من مواليد الأمهات المصابات، مقابل 1.1% فقط لدى الآخرين.

تفسير محتمل

وقالت الدكتورة ليديا شوك، المتخصّصة في طب الأم والجنين ورئيسة فريق البحث، إن النتائج "منسجمة مع التفسير البيولوجي المعروف لتأثير الاستجابة المناعية لدى الأم على دماغ الجنين". وأضافت أن "الوعي بهذه المخاطر يساعد الآباء على متابعة التطور العصبي لأطفالهم مبكرًا لضمان التشخيص والدعم المناسبين".

وبدورها، أكدت الدكتورة أندريا إدلُو، المشرفة على الدراسة، أن النتائج "تسلّط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى أثناء الحمل"، مشيرةً إلى أن نحو 93% من الأمهات في العينة لم يتلقين اللقاح ضد كوفيد-19 خلال فترة الدراسة.

دعوة لمزيد من البحث

ويرى الباحثون أن النتائج تُظهر أن كوفيد-19، شأنه شأن أمراض معدية أخرى أثناء الحمل، قد يؤثر في تطوّر دماغ الجنين حتى دون انتقال مباشر للفيروس.

ودعوا إلى إجراء دراسات أوسع لمعرفة ما إذا كان هذا التأثير قابلًا للعكس في حال تلقي الأمهات رعاية وقائية وعلاجية أفضل.