دراسة: السعادة تحارب الأمراض المزمنة

تقلل السعادة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بحسب ما توصل إليه باحثون وجدوا أن السعادة تعني صحة أفضل، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

أمراض القلب والسرطان والربو والسكري، جميعها تُعتبر مزمنة أو غير معدية، وتُمثل ثلاثة أرباع الوفيات العالمية. في حين أن هناك عوامل وراثية وبيئية ونمط حياة تؤثر جميعها على خطر الإصابة بالأمراض؛ فقد أشار باحثون، في دراسة جديدة، إلى أن مدى سعادة الشخص يلعب دوراً أيضاً.

تشير «منظمة الصحة العالمية»، عبر شرح واسع، إلى أن مصطلح «الصحة» يشمل «الازدهار العقلي والاجتماعي»، مما يُشير إلى أن السعادة قد تُؤثر على خطر الإصابة بالأمراض. إلا أن الصحة العامة غالباً ما تُركز على الإقلاع عن التدخين، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني.

قالت البروفسورة يوليا إيوجا، الباحثة الرئيسية في جامعة ألبا يوليا في رومانيا: «السعادة ليست مجرد شعور شخصي، بل هي أيضاً مورد صحي عام قابل للقياس».

في الدراسة، المنشورة بمجلة «فرونتيرز إن ميديسن»، استخدم الباحثون بيانات من 123 دولة بين عامي 2006 و2021، مستمدة من منظمات صحية مختلفة، وإحصاءات التنمية العالمية، واستطلاعات الرأي العام، لتحديد النقطة التي تربط السعادة بالصحة على «سلم الحياة».

وأوضحت إيوجا: «يمكن تصور سلم الحياة كمقياس سعادة بسيط من صفر إلى عشرة؛ حيث يعني الصفر أسوأ حياة ممكنة، ويعني رقم عشرة أفضل حياة ممكنة. يتخيل الناس وضعهم الحالي على هذا السلم».

يمكن العثور على درجة 2.7 في الطرف السفلي من السلم، وعادة ما يُعتبر الأشخاص أو الدول التي تصل إلى هذا المستوى غير سعيدة أو تعاني.

وتابعت إيوجا: «الصفة التي تُناسب هذا المستوى قد تكون (بالكاد أتحمل)». ولكن، عند هذه النقطة، تبدأ التحسينات في السعادة بالتحول إلى فوائد صحية قابلة للقياس.

بمجرد تجاوز الحد الأقصى وتجاوز السعادة الجماعية لبلد ما، وجدت الدراسة أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في الرفاهية الذاتية ترتبط بانخفاض يُقدر بنسبة 0.43 في المائة في معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية في ذلك البلد. يشير هذا المعدل إلى نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً.

وأضافت البروفسور إيوجا: «ضمن النطاق المرصود، لم نجد أي دليل على آثار سلبية للسعادة المفرطة».

ووجد الباحثون أن التحسنات الطفيفة في السعادة (على سبيل المثال من 2 إلى 2.2) دون عتبة 2.7 نقطة لا تُترجم إلى انخفاض ملموس في وفيات الأمراض غير المعدية.

لكن الدول التي تجاوزت هذا المستوى من السعادة بدت أنها تنفق أكثر على الصحة للفرد الواحد، مقارنة بالدول التي تقع تحته. بلغ متوسط درجة سلم الحياة في الدول المدروسة خلال فترة الدراسة 5.45، بحد أدنى 2.18، وحد أقصى 7.97.

على الرغم من أنه من غير المعروف لماذا يكون الأشخاص الأكثر سعادة أقل عرضة للإصابة بالأمراض، فإن الخبراء اقترحوا أن الشعور بالرفاهية قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وفقاً لـ«مؤسسة القلب البريطانية»، فإن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنة بمن يتمتعون بصحة نفسية جيدة.

وجدت إحدى الدراسات أن التفكير الإيجابي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو تشخيص أمراض القلب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمشكلات صحية مستقبلية. ووجدت دراسة منفصلة أُجريت على النساء أن ارتفاع مستويات الأمل يحمي من الذبحة الصدرية، وهي ألم في الصدر ناتج عن أمراض القلب.