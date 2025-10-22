الأبيض أم البني.. هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟

A + A -

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعاً واستهلاكاً وأكثرها فائدة وقيمة غذائية على مستوى العالم، فهو ما نطلق عليه وجبة متكاملة متعددة الأوجه، وفق موقع "healthline".

تمدّ بيضة واحدة كبيرة الجسم بما يتراوح بين 6 و7 غرامات من البروتين، والأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وفيتامينات "أ" و"د" و"ه" و"بي 12"، فضلاً عن مادة الكولين وزيازانثين ودهون غير مشبعة.

ويعتبر صفار البيضة المكون الأفضل للدماغ وصحة العين. أما البياض فيوفر بروتيناً نقياً خالياً من الكوليسترول، وهو يعد وقوداً مثالياً للعضلات والعقل والصحة العامة.

وسواء تناولت بيضة بنية أو بيضاء، فمن المرجح أن تحصل على وجبة متكاملة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

مع ذلك يتساءل أكثرنا عما إذا كان لون القشرة الخارجية للبيضة يحدث فرقاً أم لا.

الحقيقة دقيقة بدرجة أكبر، فلون قشرة البيضة تحددها عوامل وراثية ولا ترتبط بعوامل غذائية.

إلا أن ما يؤثر فعلياً على قيمة البيضة الغذائية هو كيفية تربية الدجاج وما تتناوله من طعام وإلى أي درجة تكون البيضة طازجة.