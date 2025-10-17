ترند البروتين.. احذر من عادات غذائية تعرضك لمخاطر صحية

A + A -

تزايد الإقبال في السنوات الأخيرة على تناول الأنواع المختلفة من البروتين، إذ يحرص الكثيرون على إدخاله في كل الوجبات الأساسية خلال اليوم، وحتى بالوجبات الخفيفة، خاصة الشباب، مما يتسبب في استبعاد العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.

إلا أن خبراء التغذية يحذرون من أن هذا "الترند" قد يكون مضراً بالصحة على المدى الطويل.

فبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية عن اختصاصي التغذية روب هوبسون، قوله إن البروتين ضروري بلا شك لبناء العضلات والحفاظ على القوة وتجديد الأنسجة، إلا أنه ليس العنصر الغذائي الوحيد المهم. وأكد أن الكربوهيدرات والدهون تلعبان دوراً لا يقل أهمية في دعم وظائف الجسم اليومية.

وأضاف هوبسون: "يحصل معظم الناس بالفعل على أكثر من كفايتهم من البروتين"، مشيراً إلى أن الإرشادات الصحية الرسمية توصي بتناول قرابة 0.75 غراماً فقط لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

وهذا يساوي نحو 60 غراماً يومياً للرجال و54 غراماً للنساء، بينما يحتاج من تجاوزوا الخمسين عاماً إلى كمية أعلى قليلاً بسبب ضعف امتصاص البروتين مع التقدم في العمر.

ويعد البروتين حجر الأساس في بناء العضلات والعظام والأنسجة، إلا أن تناوله بكميات مفرطة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. فعملية تكسير البروتين داخل الجسم تنتج فضلات مثل اليوريا والكالسيوم، التي تُصفى عن طريق الكلى. ومع زيادة البروتين، تتعرض الكلى لضغط إضافي قد يتسبب في تكون الحصوات أو قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الفشل الكلوي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن اختصاصي التغذية تحذيره من أن الإفراط في البروتين لا يعني صحة أفضل، بل قد يأتي على حساب عناصر غذائية أساسية أخرى مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يخل بتوازن النظام الغذائي العام.

وقد أظهرت دراسة لـ"جامعة جنوب كاليفورنيا"، أجريت على أكثر من 6000 شخص فوق سن الخمسين، أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يشكل فيه البروتين أكثر من 20% من السعرات اليومية، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري والوفاة المبكرة.

وخلصت الدراسة إلى أن من يتناولون كميات مرتفعة من البروتين كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان أربع مرات مقارنة بمن يستهلكون كميات معتدلة.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن الإفراط في البروتين قد يحفّز نمو الأورام كما أن اللحوم الحمراء والمصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء على الأخص.

وينصح الخبراء بالاهتمام بتنوّع مصادر البروتين وجودتها، ومحاولة الجمع بين البروتينات الحيوانية والنباتية مثل العدس والبيض والمكسرات والصويا والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان.

فبحسب خبراء التغذية، فإن السر ليس في تناول المزيد من البروتين، بل في تناول البروتين الأفضل ضمن نظام غذائي متوازن يعتمد على الاعتدال والتنوع.