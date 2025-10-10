living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون

10
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

في الآونة الأخيرة، زاد إقبال الأشخاص على اقتناء واستهلاك المكملات الغذائية والفيتامينات، اعتقادا منهم بأنها تحميهم من الأمراض وتعزز صحتهم.

إلا أن خبراء أكدوا أن استهلاك المكملات الغذائية يعد، في أغلب الأحيان، مجرد هدر للأموال، ولا يعود بأي نفع على الجسم، بل قد يأتي بنتائج عكسية.

 

وذكر موقع "فيري ويل هيلث"، أن فرقة العمل الأميركية للخدمة الوقائية (USPSTF) أوصت بتجنب استخدام مكملات فيتامين (E)، والبيتا كاروتين للوقاية من أمراض القلب، أو السرطان، خصوصا لدى البالغين الأصحاء.

 

وأوضح الدكتور جون وونغ، الطبيب في جامعة تافتس والعضو في فرقة العمل، أن مكملات فيتامين (E) لا توفر أي حماية من السرطان، أو أمراض القلب، أو الأوعية الدموية.

 

أما مكملات البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين (A)، فقد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، خصوصا لدى المدخنين.

 

كما أن بعض المكملات يمكن أن تؤثر على مفعول الأدوية، فبعض الأعشاب التي تستخدم لعلاج الاكتئاب واضطرابات النوم، يمكن أن تتفاعل مع حبوب منع الحمل.

 

وليس من الضروري تناول هذه المكملات، لأن الجسم لا يستفيد منها ويطرحها خارجا.

لماذا يستمر الناس في تناول المكملات؟

 

ورغم ضعف الأدلة على مفعول هذه المنتجات، إلا أن الأميركيين ينفقون مليارات الدولارات سنويا لشراء هذه المكملات الغذائية.

 

وأوضحت ميليسا ماغوندار، أخصائية التغذية، أن الناس "يحبون شيئا ملموسا عندما يتعلق الأمر بالصحة، إذ يسهل عليهم تناول حبة دواء بدلا من تغيير السلوك أو النظام الغذائي أو نمط الحياة".

 

متى يكون تناول المكملات ضروريا؟

 

توصي فرقة العمل الأميركية للخدمة الوقائية، بتناول المكملات الغذائية في بعض الحالات، مثل استخدام الحوامل مكملات حمض الفوليك للوقاية من العيوب الخلقية لدى الأجنة.

 

ويمكن أيضا تناول الفيتامين "دي"، خصوصا لدى الأشخاص الذين يصعب عليهم الحصول على كمية كافية منه من خلال التعرض للشمس، أو تناول الأطعمة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout