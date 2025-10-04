6 مشروبات احذر تناولها مع أدوية ضغط الدم

A + A -

إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم، فمن المرجح أن طبيبك قد حذرك من بعض الأمور، بما في ذلك العديد من المشروبات.

في حين أن أدوية ضغط الدم فعّالة بشكل عام في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فإن بعض المشروبات، مثل شاي الأعشاب والعصائر، قد تتداخل مع آلية عملها أو تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها، وفقاً لموقع «هيلث».

فما هي المشروبات التي لا ينبغي على الأشخاص تناولها مع أدوية ضغط الدم؟

بعض عصائر الفاكهة

لعل التفاعل الأكثر شيوعاً هو مع عصير الجريب فروت. وفقاً للدكتورة سابرينا إسلام، طبيبة القلب، فإن هذا المشروب يُثبط إنزيماً مهماً يُسمى «CYP3A4»، الذي يُساعد على استقلاب وتفكيك العديد من أدوية ضغط الدم.

وأضافت إسلام: «إن الإفراط في شرب عصير الجريب فروت قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات هذه الأدوية في مجرى الدم، ما قد يُسبب نوبات انخفاض ضغط الدم».

وقال ديفيد مارون، طبيب قلب في عيادة أمراض القلب الوقائية بكلية طب ستانفورد، إن عصائر الفاكهة الأخرى، بما في ذلك عصائر التفاح والحمضيات كالبرتقال، قد تؤثر أيضاً على كيفية امتصاص الجسم لبعض أدوية ضغط الدم ومعالجتها.

الكحول

إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم وتشرب البيرة أو النبيذ بانتظام، فقد ترغب في إعادة النظر بهذه العادة السيئة. قالت إسلام إن الكحول قد يُعزز تأثيرات بعض أدوية ضغط الدم، وقد يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم.

كما قد يُفاقم الكحول الآثار الجانبية لهذه الأدوية، بما في ذلك الدوخة، والإغماء، وتغيرات في معدل ضربات القلب، وفقاً للمعهد الوطني لإدمان الكحول وتعاطيه بأميركا.

علاوة على ذلك، يُمكن للكحول نفسه أن يرفع ضغط الدم، ما قد يُقلل من فوائد الدواء.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن للكافيين أيضاً أن يُقلل من فاعلية أدوية ضغط الدم.

يوصي مارون بالحدّ من تناول الكافيين إلى أقل من 400 ملليغرام يومياً، أي ما يُعادل تقريباً الكمية الموجودة في 3 أكواب من القهوة. للتوضيح، يحتوي كوب الشاي عادةً على 35 ملليغراماً من الكافيين، بينما تحتوي بعض مشروبات الطاقة على ما يصل إلى 250 ملليغراماً لكل حصة.

شاي عرق السوس

حتى بكميات قليلة، يُمكن لشاي عرق السوس والمشروبات التي تحتوي على الغلسرين - وهي مادة كيميائية مُنكّهة موجودة في جذر عرق السوس - أن ترفع ضغط الدم بشكل كبير، وتُبطل مفعول أدوية ضغط الدم، وفقاً لما أظهرته الأبحاث.

شاي الأعشاب والمكملات الغذائية

يمكن للعديد من المنتجات العشبية أن تُغيّر طريقة معالجة الجسم لأدوية ضغط الدم، أو امتصاصها، أو التخلص منها.

على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل نبتة سانت جون مع عملية استقلاب الأدوية في الكبد، بينما قد يرفع الجينسنغ والإفيدرا معدل ضربات القلب وضغط الدم، وفقاً للدكتور هارلان كرومهولز، إخصائي أمراض القلب في كلية ييل للطب.

وقال: «قد تُضعف هذه التفاعلات تأثير الدواء أو تُسبب آثاراً جانبية مثل الدوخة، وانخفاض البوتاسيوم، أو عدم انتظام ضربات القلب».

ويُوصي كرومهولز بتجنب الجرعات العالية من مستخلص الشاي الأخضر.

بعض عصائر الخضراوات

أوضح كرومهولز أن بعض عصائر الخضراوات التجارية قد تزيد من مستويات الصوديوم، وتتسبب في احتباس السوائل في الجسم. ويمكن أن يُجهد هذا التراكم الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم بشكل مباشر.