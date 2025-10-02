living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اريس سان جيرمان يعود من معقل برشلونة بفوز ثمين

2
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بقلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على برشلونة في مواجهة مثيرة، الأربعاء، ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليحصد حامل اللقب ثلاث نقاط مهمة خارج أرضه رغم معاناته من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

وكان برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعد ضغط مبكر، حيث مرر ماركوس راشفورد كرة متقنة عبر منطقة الجزاء إلى فيران توريس، الذي كسر مصيدة التسلل ووضع الكرة في شباك الحارس لوكاس شوفالييه.

ورغم غياب قائده ماركينيوس وثلاثي هجومه الأساسي المكون من الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزريه دوي، رد سان جيرمان بقوة وفرض سيطرته.

وأدرك الفريق الفرنسي التعادل في الدقيقة 38، حين انطلق نونو مينديز من الجهة اليسرى متجاوزا ثلاثة مدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى سيني مايولو (19 عاما)، الذي سددها بنجاح في الزاوية السفلية.

وفي الدقيقة 83 كاد البديل كانج-إن لي أن يمنح سان جيرمان التقدم بتسديدة من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم.

لكن الفريق الباريسي نجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عبر هجمة مرتدة سريعة، حيث مرر أشرف حكيمي كرة عرضية إلى البديل جونسالو راموس، الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout