اريس سان جيرمان يعود من معقل برشلونة بفوز ثمين

بقلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على برشلونة في مواجهة مثيرة، الأربعاء، ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليحصد حامل اللقب ثلاث نقاط مهمة خارج أرضه رغم معاناته من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

وكان برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعد ضغط مبكر، حيث مرر ماركوس راشفورد كرة متقنة عبر منطقة الجزاء إلى فيران توريس، الذي كسر مصيدة التسلل ووضع الكرة في شباك الحارس لوكاس شوفالييه.

ورغم غياب قائده ماركينيوس وثلاثي هجومه الأساسي المكون من الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزريه دوي، رد سان جيرمان بقوة وفرض سيطرته.

وأدرك الفريق الفرنسي التعادل في الدقيقة 38، حين انطلق نونو مينديز من الجهة اليسرى متجاوزا ثلاثة مدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى سيني مايولو (19 عاما)، الذي سددها بنجاح في الزاوية السفلية.

وفي الدقيقة 83 كاد البديل كانج-إن لي أن يمنح سان جيرمان التقدم بتسديدة من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم.

لكن الفريق الباريسي نجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عبر هجمة مرتدة سريعة، حيث مرر أشرف حكيمي كرة عرضية إلى البديل جونسالو راموس، الذي أسكنها الشباك من مسافة قريبة.