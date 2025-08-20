تحذير طبي.. المشروبات شديدة السخونة ترفع خطر سرطان المريء

A + A -

كشفت دراسة بحثية جديدة أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة يزيد من مخاطر الإصابة بمرض سرطان المريء.

كما وجدت الدراسة التي أجريت في بريطانيا وشارك فيها قرابة نصف مليون شخص، أن الإفراط في تناول المشروبات شديدة السخونة مثل الشاي أو القهوة يرتبط بالإصابة بسرطان المريء.

شاي وقهوة

وتوصلت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر من الشاي أو القهوة شديدة السخونة تزيد احتمالات إصابته بمرض سرطان المريء بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يحتسون المشروبات شديدة السخونة.

كما أوضحت أن المشروبات شديدة السخونة تدمر الخلايا التي تكون الغشاء المبطن للمريء. ويرى باحثون أن ضعف هذا الغشاء يزيد احتمالات تضرر المريء من الارتجاعات الحمضية من المعدة. وبمرور الوقت تتزايد احتمالات تكون الخلايا السرطانية في المريء.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن رشفة واحدة (20 ملليترا) من مشروب ساخن مثل القهوة على سبيل المثال ترفع درجة الحرارة الداخلية للمريء إلى أكثر من 12 درجة مئوية، وأن الارتفاع المستمر في الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الغشاء الداخلي للمريء.

يذكر أن الهيئة الدولية لأبحاث السرطان كانت حددت المشروبات شديدة السخونة بأنها التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية، وذكرت أنها "على الأرجح من مسببات السرطان"، بالنسبة للبشر بنفس درجة خطورة التعرض لدخان حرق الأخشاب أو الإكثار من تناول اللحوم الحمراء.

في حين وجدت دراسة أميركية أن درجة الحرارة المثالية للقهوة أو الشاي من أجل الحفاظ على المذاق الجيد للمشروب دون الإضراب بالمريء يجب ألا تزيد عن 57.8 درجة مئوية. ونصح الباحثون بضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب، علماً بأن الحرارة عادة ما تنخفض بمعدل يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في غضون خمس دقائق فقط.