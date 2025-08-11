خطأ شائع وبسيط قد يعرقل إنقاص الوزن.. دراسة جديدة تكشف

A + A -

خطأ شائع بسيط يتعلق بتناول الطعام يمكن أن يعيق إنقاص الوزن. هذا ما كشفته دراسة جديدة لافتة إلى أن الخطأ يرتبط بتوقيت تناول الوجبات خلال اليوم.

في التفاصيل تابعت الدراسة ما يقرب من 1200 بالغ يعانون زيادة الوزن والسمنة في إسبانيا، شاركوا في برنامج لإنقاص الوزن لمدة 16 أسبوعاً.

وكان نحو 80% منهم من النساء، بمتوسط أعمار 41 عاماً، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

12 عاماً

فقام الباحثون بحساب درجة الخطورة الجينية المتعددة لمؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس وراثي لخطر السمنة. وتتبعوا أوقات تناول المشاركين للطعام، وصنفوهم إلى "مبكرين" و"متأخرين"، بناء على توقيت تناول وجباتهم، خاصة الأولى والأخيرة.

كما اكتشف الفريق، بعد متابعة استمرت 12 عاماً، أن المشاركين اكتسبوا وزناً إضافياً بنسبة 2.2% لكل ساعة تأخر فيها تناول وجبتهم.

كذلك أشار إلى أن وجود استعداد جيني للسمنة يفاقم المشكلة. فخلال فترة الدراسة، شهد المشاركون ذوو الاستعداد الوراثي العالي للسمنة ارتفاعاً في مؤشر كتلة الجسم لديهم بأكثر من نقطتين لكل ساعة تأخروا فيها عن تناول الطعام.

فيما لم يُلاحظ أي ارتباط من هذا القبيل لدى الأشخاص ذوي المخاطر الجينية المنخفضة.

"أهمية خاصة"

وقال الباحثون في دراستهم: "كان لدى الأشخاص المعرضين لخطر وراثي مرتفع للإصابة بالسمنة، والذين يتناولون وجباتهم في وقت متأخر أعلى مؤشر كتلة جسم، بينما حافظ مَن يتناولون الطعام مبكراً على انخفاض مؤشر كتلة جسمهم".

كما أردفوا أن "هذه النتائج تشير إلى أن تناول الطعام مبكراً قد يكون ذا أهمية خاصة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي للسمنة".

الجدير بالذكر أنه حسب التقديرات الحالية هناك أكثر من مليار شخص يعانون السمنة في جميع أنحاء العالم.