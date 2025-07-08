living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسباب انتشار الالتهاب الرئوي لدى الأطفال وأعراضه الرئيسية

8
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتقد الكثيرون أن الالتهاب الرئوي ينتشر غالبا في فصلي الخريف والشتاء، ولكن احتمال الإصابة به في الصيف مرتفع أيضا. فكيف يمكن حماية الأطفال من العدوى؟.
 
ووفقا للبروفيسور بافل بيريجانسكي أخصائي طب الأطفال في قسم أمراض الأطفال بجامعة سيتشينوف، يمكن أن يتأثر الجسم في الصيف بتغيرات مناخية متباينة، مثل السباحة بعد ارتفاع درجات الحرارة في نهر بارد أو التعرض لهواء مكيف الهواء.
 
ويقول: "أي تزداد في الصيف، عوامل الخطر بسبب تقلبات الطقس، وغالبا ما تنخفض المناعة خلال الفترة بين موسمين. ولكن في الطقس الحار تنشط الفيروسات كثيرا. لذلك تزداد حالات العدوى لدى الأطفال بسبب كثرة البكتيريا، وذلك لعدم تنظيف مكيفات الهواء".
 
ووفقا للبروفيسور، الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي هي التسمم والحمى، يليهما ظهور السعال والبلغم.
 
ويقول: "يعاني الأطفال الصغار أيضا من فقدان الشهية والتعرق والتهيج والصداع وضيق التنفس. ولكن لا يمكن تشخيص المرض إلا من خلال فحوصات طبية إضافية".
 
ويوصي الطبيب بعدم علاج سعال الأطفال ذاتيا لتعدد أسبابه، وإذا كان بسبب عدوى رئوية فيروسية، فمن الضروري علاجه بوسائل خاصة.
 
ويوضح البروفيسور كيفية حماية الأطفال من العدوى والفيروسات في الصيف.
 
ووفقا له، تنتشر الأمراض الفيروسية بين الأطفال كثيرا في الصيف. والسبب الرئيسي هو تقلبات الطقس، التي تمنع الجسم من الاسترخاء. ولحماية الأطفال تساعد البيئة النفسية المناسبة في الحفاظ على مناعة صحية لدى الأطفال.
 
ويقول: "لا جدوى في ظل التوتر، من الحديث عن مناعة قوية. كما من المهم التخلص من جميع العادات السيئة للأطفال والبالغين، لأن جميع أفراد الأسرة يتنفسون دخان السجائر. والتدخين بجميع أنواعه له ضرر جسيم، حتى لو كان سلبيا. كما أن التطعيم المناسب واتباع نظام غذائي متوازن ضروريان".
 
ويشير إلى أن النظام الغذائي للطفل يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية.
 
ويقول: "إذا كان الطفل لا يتناول منتجا معينا، فيجب استبداله، واختيار نظام غذائي آخر. لأن نمط حياة الطفل ومستوى نشاطه يعتمد على التغذية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout