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مع التقدم في العمر قد تفوح رائحة غير مستحبة من جلود المسنين ورغم أنها تعد طبيعية ويصعب التخلص منها بسبل العناية الشخصية المختلفة، إلا أن خبيرة في العناية بالمسنين كشفت عن غذاء خارق شائع يمكن أن يساعد كبار السن على استعادة رائحتهم المنعشة، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

رائحة دهنية وحامضة

يمكن التعرف على رائحة كبار السن الدهنية والحامضة بشكل واضح بسهولة، بيد أن تلك الرائحة المألوفة لا تتعلق بإهمال النظافة، حيث توصل العلماء إلى أن "رائحة المسنين" غير المستحبة هي عملية كيميائية حقيقية تتطور مع التقدم في السن.

تحلل أوميغا-7

وأوضحت ليزلي كيني، وهي خبيرة في مجال الصحة مع التقدم بالعمر، أن تناول الفطر حتى أربع مرات أسبوعيًا يمكن أن يساعد في التخلص منها. تنشأ الرائحة المميزة لكبار السن عن مركب يُسمى 2-نونينال، والذي يتكون عندما تتحلل أحماض أوميغا-7 الدهنية في زيوت الجلد الطبيعية، المعروفة باسم الزهم، من خلال الأكسدة.

ومع التقدم في العمر، تنتج أجسامهم كميات أقل من مضادات الأكسدة التي تحمي دهون الجلد من التحلل. في الوقت نفسه، يتباطأ تجديد خلايا الجلد، مما يسمح لمركب 2-نونينال الكيميائي بالتراكم والبقاء.

أكبر من 40 عاما

وُثِّقت هذه الظاهرة لأول مرة في دراسة يابانية عام 2010، حيث وجدت أن مركب 2-نونينال موجود فقط لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، بغض النظر عن جنسهم أو عادات العناية الشخصية.

صدأ الجلد

قالت كيني: "كانت هذه أول دراسة تُظهر أن هذه "الرائحة المميزة لكبار السن" تتطور في وقت لاحق من الحياة"، شارحة أنه "أشبه بـ"صدأ" تلك الزيوت. وتتفاقم المشكلة لأن كبار السن ببساطة لا يجددون خلايا جلدهم بالسرعة نفسها التي يفعلها الشباب، مما يعني أن الجلد "الصدئ" يتراكم وينبعث منه رائحة أقوى".

غالبًا ما تستقر الرائحة في الجلد والملابس والفراش، وحتى أكثر إجراءات الاستحمام أو العناية الشخصية صرامة لا يمكنها إزالتها تمامًا.

مركبان نادران

ولكن يمكن أن يقدم الفطر حلاً واعدًا، حيث يحتوي على مركبين نادرين، هما الإرغوثيونين والسبيرميدين، ويعملان من داخل الجسم لمكافحة تكوين 2-نونينال.

إن الإرغوثيونين حمض أميني طبيعي ومضاد أكسدة قوي يحمي دهون الجلد من التحلل إلى 2-نونينال. وبالطبع، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج الإرغوثيونين، لكنه يتوافر بمستويات عالية فقط في الفطر.

وفي الوقت نفسه، يعزز السبيرميدين عملية الالتهام الذاتي، وهي العملية التي يتم من خلالها تكسير الخلايا القديمة والتالفة واستبدالها.

وأوضحت كيني "أن تناول النباتات الغنية بالسبيرميدين بانتظام، بما يشمل الفطر والبقوليات والبازلاء وفول الصويا، يمكن أن ينشط أيضًا عملية الالتهام الذاتي".

فطر شامبينيون

وكتب الباحثون: "يُثبِّط مستخلص فطر شامبينيون بشكل مباشر إنتاج مركبات الروائح السامة في الجسم"، كما يخفَّض مستويات الأمونيا وميثيل ميركابتان، وهي مركبات مرتبطة بالأمعاء والمعروفة بتسببها في الروائح الكريهة.

وأظهرت الاختبارات المعملية أنها ساعدت في تفكيك هذه النواتج الثانوية القائمة على الكبريت إلى أشكال عديمة الرائحة، مما أدى إلى تحييد الرائحة بفعالية.

فطر نورديك البري

في دراسة أخرى نُشرت في دورية Food Chemistry، حلل باحثون، في جامعة توركو الفنلندية، مركبات الرائحة الطبيعية في فطر نورديك البري، حيث اكتشفوا أن هناك مواد كيميائية مثل 2-نونينال، المرتبطة برائحة الجسم التي تتطور مع التقدم في السن. وتوصل الباحثون إلى أن الفطر يحتوي على مواد يمكن أن تعيق عملية الجلد المسؤولة عن تلك الروائح.

وكشف الباحثون أن "مركبات النكهة في الفطر تنشأ من حمض اللينوليك، وهو نفس الحمض الدهني الذي يتحلل إلى 2-نونينال في جلد الإنسان"، مؤكدين أن أنواع الفطر الصالحة للأكل" تحتوي على مسارات طبيعية لتنظيم عملية التحلل هذه".

فطر شيتاكي

صُنف فطر شيتاكي وفطر المحار على أعلى مستوى من حيث محتوى مضادات الأكسدة، بينما قدّم فطر شامبينيون، المتوفر على نطاق واسع في محلات السوبر ماركت، خيارًا أخف وطأة ومُختبرًا سريريًا.