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دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام في فصل الشتاء تحافظ على مستويات فيتامين D

5
JUNE
2025
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خلصت دراسة جديدة إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام في فصل الشتاء تُساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين D، وفقًا لما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
 
فيتامين الشمس
يُعتقد أن أكثر من واحد من كل عشرة بالغين في المملكة المتحدة يُعاني من نقص فيتامين الشمس، وهو ضروري للحفاظ على صحة العضلات والعظام.
 
ووجدت الدراسة، التي نسقتها جامعات باث وكامبريدج وبرمنغهام، أن البالغين الذين يُعانون من زيادة الوزن والسمنة والذين شاركوا في برنامج تمارين رياضية داخلية لمدة 10 أسابيع، شهدوا "انخفاضًا أقل بكثير" في مستويات فيتامين D مُقارنةً بمن لم يمارسوا الرياضة.
 
"الرياضة وحدها"
وقال الدكتور أولي بيركين، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة باث، إنها "أول دراسة تُظهر أن ممارسة الرياضة وحدها يُمكن أن تحمي من انخفاض فيتامين D في فصل الشتاء".
 
شارك أكثر من 50 شخصًا في أربع جلسات تمارين أسبوعيًا، بما يشمل جولتين على جهاز المشي وركوب دراجة هوائية ثابتة لفترة أطول وجلسة تدريب دراجات هوائية عالية الكثافة على فترات مُتقطعة.
تحسن بنسبة 10%
اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة شهدوا انخفاضًا أقل في مستويات فيتامين D لديهم خلال فصل الشتاء، بنسبة 15% تقريبًا، مقارنةً بانخفاض بنسبة 25% لدى من لم يمارسوا الرياضة.
 
كما توصلوا إلى أن الرياضة "حافظت تمامًا" على الشكل النشط لفيتامين D، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، بالإضافة إلى أهميته للجهاز المناعي.
 
أفضل من المكملات الغذائية
قال الدكتور بيركين إنه "إذا كان الشخص قلقًا بشأن مستويات فيتامين D في الشتاء، فإن المواظبة على ممارسة الرياضة بانتظام أسبوعيًا ستساعده، وستوفر له العديد من الفوائد الصحية التي لا توفرها مكملات فيتامين D.
 
فائدة مضاعفة
قال بروفيسور ديلان طومسون، من جامعة باث أيضًا، إن النتائج تُظهر أن "الرياضة تمنح فائدة مضاعفة لفيتامين D"، موضحًا أن الدراسة تقدم "أدلة دامغة على أن الرياضة يمكن أن تكون استراتيجية فعالة للحصول على فيتامين D في الشتاء، خاصةً لمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين تكون مكملات فيتامين D أقل فعالية بالنسبة لهم."
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