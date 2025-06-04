living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علماء يكتشفون السبب الحقيقي لتجعد الأصابع عند نقعها أو بعد الاستحمام

4
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن تجعد أصابع اليدين والقدمين من الظواهر المألوفة بعد السباحة أو بعد نقعها أثناء الاستحمام. لكن هناك بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة من بينها هو أن تجعد الأصابع ناتج عن تورم ناتج عن امتصاص الماء.
 
بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، أكد فريق من العلماء مؤخرًا أن تلك المفاهيم غير صحيحة، إذ أن الأمر كله يتعلق بالأوعية الدموية.
 
تكرار نفس أنماط التجاعيد
قام فريق باحثين بقيادة جاي جيرمان، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة بينغهامتون في نيويورك، بتجارب على مشاركين تم نقع أصابعهم لمدة 30 دقيقة. ولاحظ الباحثون أنماط التجاعيد المتعرجة، التي تشكلت على الجلد المبلل. واكتشفوا أن نفس الأنماط تتكرر غالبًا عند نقعها مرة أخرى بعد 24 ساعة.
 
الجهاز العصبي اللاإرادي
يقول دكتور جيرمان إن الاعتقاد الشائع هو أن "الجلد يمتص الماء عبر المسام، ما يؤدي إلى انتفاخه وتجعده"، لكن اتضح أن الجهاز العصبي اللاإرادي هو المسؤول عن ذلك.
 
يتحكم الجهاز العصبي اللاإرادي في الحركات اللاإرادية كالتنفس والرمش ونبضات القلب، بالإضافة إلى كيفية انقباض الأوعية الدموية واسترخائها. تؤثر درجة الحرارة والأدوية عادة على الأوعية الدموية بالإضافة إلى ما يتم تناوله من طعام وشراب.
 
عبر قنوات العرق
يضيف دكتور جيرمان قائلًا إن "انقباض الأوعية الدموية يتسبب أيضًا في تجعد الجلد بعد السباحة [لفترة] طويلة"، موضحًا أنه "عندما تتلامس اليدان والقدمان مع الماء لأكثر من بضع دقائق، تنفتح قنوات العرق في الجلد، مما يسمح للماء بالتدفق إلى أنسجة الجلد. ويؤدي هذا الماء المضاف إلى تقليل نسبة الملح داخل الجلد".
 
مستويات الملح
ترسل الألياف العصبية رسالة إلى الدماغ بانخفاض مستويات الملح، ويستجيب الجهاز العصبي اللاإرادي بتضييق الأوعية الدموية". يؤدي تضيق الأوعية الدموية إلى انخفاض الحجم الكلي للجلد، مما يؤدي إلى تجعد الجلد، بما "يشبه تحول العنبة المجففة إلى زبيبة مجعدة، حيث تفقد حجمًا أكبر من مساحة سطحها."
 
وأوضح أن الأصابع المغمورة بالماء عادةً ما تُعيد إنتاج نفس النمط المتجعد لأن الأوعية الدموية "لا تغير موضعها كثيرًا".
 
تلف أعصاب الأصابع
كما أكدت نتائج التجارب، المنشورة في دورية "Mechanical Behavior of Biomedical Materials"، نظرية أخرى هي أن التجاعيد لا تتشكل لدى الأشخاص الذين يعانون من تلف في أعصاب أصابعهم.
 
ميزة إضافية
كما كشف دكتور جيرمان عن ميزة أخرى لأصابع اليدين والقدمين المجعدة، وهي القدرة على الإمساك، حيث توصلت التجارب إلى أن الجلد المتجعد يمكن أن يوفر قبضة أكبر تحت الماء مقارنةً بالجلد الناعم غير المتجعد، مما يعني أن المشي على سطح تحت الماء يكون أسهل، مع احتمالية أقل للانزلاق.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout