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فوائد كثيرة للسردين تجعله خيارك الأفضل.. دراسة تشرح

20
MAY
2025
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لا شك في أن للسردين فوائد جمّة حاله كحال كل أنواع الأسماك، إلا أنه مميز إلى حد بعيد بسبب احتوائه الطبيعي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs)، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، اللذين يدعمان صحة القلب والدماغ والتمثيل الغذائي.
 
فوائد جمّة
فقد كشف دراسة جديدة أن سمك السردين غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تقلل من الالتهابات، وتدعم صحة العظام، وتحسّن نتائج القلب والأوعية الدموية.
 
كما أوضحت أنه على عكس مكملات زيت السمك، يوفّر السردين العناصر الغذائية في شكل غذائي كامل يسهل الوصول إليه، ويتعامل معه الجسم بشكل جيد، وفقاً لموقع "نيوز ميديكال".
 
وكشفت عن أن شعبية سمك السردين تأتي من كونه خياراً طبيعياً غنياً بالعناصر الغذائية التي تعزّز الصحة على المدى الطويل، إذ يحتوي على الكالسيوم، والحديد، والفوسفور، وفيتامين "ب 12"، ما يجعله داعماً أساسياً في صحة العظام وتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف القلب والأوعية الدموية.
 
وحول أهم الفوائد الصحية للسردين، لفتت إلى أنه غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3"، ويحتوي على نوع بروتين عالي الجودة، ومغذيات داعمة للعظام، وفيتامينات، أيضا يضم كمية أقل من الزئبق نسبة لباقي الأسماك، ومصدراً للسيلينيوم.
 
أما الخاصية الأهم، فهي أنه غير مكلف، إذ يوفّر السردين المعلّب خياراً غذائياً منخفض التكلفة وغنياً بالمغذيات.
 
سمك زيتي صغير الحجم
يذكر أن السردين هو سمك زيتي صغير الحجم، يمكن تناوله طازجاً أو معلباً سواء في الزيت أو صلصة الطماطم. وينتمي إلى عائلة الرنجة.
 
كما يوفّر السردين على عكس مكملات زيت السمك، العناصر الغذائية في شكل غذائي كامل يسهل الوصول إليه، ويتعامل معه الجسم بشكل ممتاز.
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