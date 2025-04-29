10 عصائر تعزز صحة الجهاز الهضمي.. أبرزها الصبار والخيار

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يؤثر اختيار العصائر المناسبة تأثيرا رائعا على صحة الجهاز الهضمي، وكما يوضح تقرير نشرته صحيفة Times of India، هناك قائمة بعصائر تتميز بمذاق جميل، سواء كان الشخص يرغب في التخلص من السموم أو تهدئة المعدة أو حتى الشعور بالخفة، وهي:

1. عصير الشمندر والجزر

يُعد الشمندر رائعًا للهضم لغناه بالألياف. كما أنه يدعم صحة الكبد، ويساعد على إزالة السموم من الجسم. عند مزجه مع الجزر، وهو مفيد أيضًا للهضم، يساعد هذا العصير على تحسين وظائف الأمعاء ويحافظ على سلاسة حركة الأمعاء.

2. عصير البرتقال

يحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على كميات مناسبة من فيتامين C، والذي يساعد على الهضم من خلال تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، التي تعمل على تكسير الدهون. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تُقلل من التهابات الجهاز الهضمي، مما يجعله خيارًا رائعًا لصحة الأمعاء.

3. عصير الخيار

إن عصير الخيار غني بالماء، مما يُبقي الجسم رطبًا ومنتعشًا. كما أنه يُساعد على تهدئة اضطراب المعدة ويُعزز الهضم ويطرد السموم. بفضل خصائصه المرطبة، يُمكنه أن ينشط الجسم بصفة عامة مع تقليل الشعور بالانتفاخ ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

4. عصير التوت البري

يشتهر التوت البري بخصائصه التي تؤدي إلى تحسين صحة المسالك البولية. كما يُمكنه أن يُحدث فرقًا كبيرًا في عملية الهضم. إن عصير التوت البري غني بمضادات الأكسدة، التي يُمكن أن تُساعد في مكافحة التهابات الجهاز الهضمي. كما أنه معروف بدعمه لصحة الأمعاء من خلال تعزيز توازن البكتيريا النافعة.

عصير التوتعصير التوت

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5. عصير الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ قرون لتهدئة اضطراب المعدة وتحسين الهضم. يعرف هذا الجذر الحار بقدرته على تقليل الانتفاخ ومحاربة الغثيان وتحفيز الهضم.

يُمكن أن يُساعد القليل من عصير الزنجبيل في تعظيم فوائد راحة الجهاز الهضمي وتوفير راحة سريعة من الانزعاج، مما يجعله الخيار الأمثل عندما تحتاج المعدة إلى دعم إضافي.

6. عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يحلل البروتينات ويُسهّل الهضم. يُساعد هذا العصير الاستوائي على هضم الوجبات الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات والانتفاخ.

7. عصير الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المُهدئة، وله فوائد عظيمة لصحة الجهاز الهضمي. يُساعد هذا العصير على تهدئة بطانة المعدة وتقليل الالتهابات ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.

كما يُمكن أن يُساعد شرب عصير الصبار في علاج مشاكل مثل ارتجاع المريء والإمساك، مُضيفًا نكهة منعشة وشافية إلى روتين العناية اليومي بالجهاز الهضمي.

8. عصير خل التفاح

يُعرف خل التفاح بفوائده الهضمية. عند تخفيفه بالماء أو العصير، يُساعد على موازنة حموضة المعدة وتحفيز الإنزيمات الهاضمة ودعم بكتيريا الأمعاء الصحية. إنها طريقة بسيطة لبدء يومك، تُحسّن الهضم وتُعزز عملية الأيض.

9. عصير الليمون

يُعدّ عصير الليمون مُساعدًا هضميًا تقليديًا، ولسبب وجيه. يساعد على توازن أحماض المعدة ويحفز إنتاج العصارة الصفراوية ويمكن أن يخفف من الانتفاخ وعسر الهضم. إن كوب بسيط من ماء الليمون أو عصيره الطازج، بلونه النابض بالحياة والمنعش، له تأثير رائع في تحسين عملية الهضم والحفاظ على سلاسة عمل الجهاز الهضمي.

10. عصير البابايا

تتميز البابايا بأنها غنية بالبابين، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتينات. يمكن أن يساعد شرب عصير البابايا بانتظام في علاج الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك.