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مفاجأة لمرضى قصور القلب.. دراسة تناقض المعروف عن السوائل

7
APRIL
2025
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في نتائج تتعارض مع الإجراءات الحالية المنصوح بها لحالتهم، كشف باحثون أن مرضى قصور القلب لا يفيدهم الحد من تناول السوائل.
 
ومنذ فترة طويلة، ينصح الأطباء في الولايات المتحدة وأوروبا مرضى قصور القلب بالحد من تناول السوائل لتقتصر على لتر ونصف اللتر تقريباً للمساعدة في تقليل تراكم السوائل في الرئتين والأطراف.
 
لكن باحثين قالوا في اجتماع للكلية الأميركية لأمراض القلب إن الأدلة التي تدعم مثل هذه الممارسة لا تذكر.
 
لا فروق
ففي تجربة شملت 504 مرضى بقصور متوسط إلى خفيف في القلب لم تظهر فروق في الحالة الصحية بعد 3 أشهر بين المرضى الذين لم يحدوا من تناولهم للسوائل وبين من فعلوا ذلك، وفق رويترز.
 
وأظهر تقرير عن الدراسة نشرته دورية نيتشر ميدسين الطبية أن التجربة لم تظهر أيضاً أي فروق في نتائج السلامة مثل التورم أو ضيق التنفس بسبب تراكم السوائل في الجسم التي تحدث عادة عندما يكون القلب في حالة مرض أو ضعف لا تمكنه من ضخ الدم بكفاءة.
 
كما أفاد مرضى في المجموعة التي حدت من تناول السوائل في التجربة بأنهم يعانون من العطش.
 
وظهر في التجربة ميل لتحسن صحة من لم يتقيدوا بكمية سوائل محدودة في الشهور الثلاثة غير أن الفارق بين المجموعتين لم يكن دالاً إحصائياً وبالتالي قد يكون نتيجة لمصادفة.
 
كذلك قال الدكتور رولاند فان كيميناد، الباحث الرئيسي في الدراسة من مركز جامعة رادبود الطبي في نايميخن بهولندا، في بيان، إن "ما خلصنا إليه هو أن المرضى المصابين بحالة مستقرة من قصور القلب لا يحتاجون للحد من السوائل".
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