فوائد جمّة لشرب ماء الزنجبيل.. إليك التفاصيل

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لا شك في أن شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع يساعد في تحسين صحة الجسم بشكل عام.

إذ يُقلّل الاستهلاك المُنتظم لماء الزنجبيل الالتهابات، ويُحسّن الدورة الدموية، ويُزيل السموم من الجسم، ويُعزّز صحة البشرة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

إضافة إلى ما ذكر، هناك العديد من الفوائد المهمة لهذا المشروب بينها:

تحسين الهضم

من أبرز الآثار الفورية والملحوظة لشرب ماء الزنجبيل تحسين عملية الهضم، إذ يُعدّ الزنجبيل مُساعدًا هضميًا معروفًا يُحفّز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، التي تُساعد على هضم الطعام في المعدة.

كما يُمكن أن يُقلّل هذا من مضايقات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

تخفيف الغثيان

كذلك يُستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي لمكافحة الغثيان، خاصةً أثناء الحمل أو دوار الحركة.

وعند تناول المشروب بانتظام في الماء، يُمكن أن يُساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان والقيء.

كما يُلاحظ هذا التأثير بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يُعانون من غثيان الصباح، أو الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، أو الغثيان الناتج عن السفر.

دعم جهاز المناعة

يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة قوية، وهي مركبات تُساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم.

وبشرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع، يُمكن تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر فعالية في درء الأمراض والالتهابات.

كذلك يُمكن أن يُساعد تناول ماء الزنجبيل بانتظام في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا أو غيرها من الالتهابات، خاصةً خلال الأشهر الباردة.

تعزيز فقدان الوزن

وربما يكون ماء الزنجبيل إضافة مفيدة لخطة إنقاص الوزن الزائد، حيث ثبت أن الزنجبيل يُعزز عملية توليد الحرارة، وهي العملية التي يُولد بها الجسم الحرارة ويحرق السعرات الحرارية.

كما أنه يُساعد على تحسين عملية الأيض وكبح الشهية، مما يمكن أن يُؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

تقليل الالتهابات

أيضاً يُعد الزنجبيل مضادًا طبيعيًا للالتهابات، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

ويرتبط الالتهاب بمجموعة متنوعة من الحالات المزمنة، بما يشمل التهاب المفاصل وآلام المفاصل وغيرها من الأمراض الالتهابية. تحسين الدورة الدموية.

كما أن للزنجبيل تأثيرا مُدفئا على الجسم، ويُعرف بتحسينه للدورة الدموية.

ويعمل عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يُسهّل تدفق الدم بحرية أكبر.

ويُمكن أن يُؤدي هذا التحسن في الدورة الدموية إلى تحسين توصيل الأكسجين والمغذيات إلى الأعضاء والأنسجة.

تعزيز صحة البشرة

يعتبر الزنجبيل أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة وتلف الجلد.

وبشرب ماء الزنجبيل، يمكن المساعدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز مظهر أكثر شبابًا.

وعلى مدار أسبوع، يمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل في تقليل تهيج الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والاحمرار.

تخفيف الألم

أيضا يُستخدم الزنجبيل كمسكن طبيعي للألم منذ قرون، حيث يمكن لمركباته المضادة للالتهابات أن تساعد في تقليل الألم والانزعاج، وخاصة في العضلات والمفاصل.

توازن مستويات السكر في الدم

كما يساعد الزنجبيل في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله حليفًا قيّمًا لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

وقد أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

الزنجبيل

الزنجبيل

صفاء الذهن

يُرتبط الزنجبيل بتحسين الوظائف الإدراكية، فتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تحمي الدماغ من الضرر التأكسدي، مما يُعزز صفاء الذهن بشكل عام.

يشار إلى أن الزنجبيل معروف بأنه من بين التوابل أو الأعشاب الأكثر شهرة حول العالم، إذ يحتوي المركب النشط بيولوجيا المسمى "جينجيرول" على خصائص علاجية ملحوظة وقائمة على الأدلة العلمية ضد مجموعة من الحالات الصحية مثل مرض السكري ونزلات البرد ومشاكل المعدة وارتفاع ضغط الدم والغثيان.