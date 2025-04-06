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5 أعراض تظهر في الليل قد تشير لارتفاع ضغط الدم

6
APRIL
2025
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إذا لاحظت بعض الأعراض الغريبة أثناء الليل، فقد يكون ارتفاع ضغط الدم هو السبب.

هذه العلامات التحذيرية قد تبدو بسيطة لكنها مهمة، ويُنصح بعدم تجاهلها، خاصة إذا تكررت.أول هذه الأعراض هو ضيق التنفس، يليه تورم القدمين، حيث يمكن أن يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة، مما يسبب انتفاخ بعض مناطق الجسم. كذلك يُعد تنميل الساقين والقدمين من الأعراض الشائعة، نتيجة الضغط على الأعصاب.

كما أن برودة الأطراف وتشنجات الساقين في الليل قد تعني تضيق الأوعية الدموية بسبب ارتفاع الضغط، مما يقلل من تدفق الدم إلى القدمين. وإذا لاحظت تغير لون الساقين أو القدمين إلى الأزرق أثناء الليل، فقد يكون ذلك علامة على ضعف تدفق الدم، ويستدعي استشارة طبية فورية.

 

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