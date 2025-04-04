تحذير وسحب من الأسواق.. نوع شهير من الجبن الاسكتلندي ملوث بالبكتيريا

A + A -

أصدرت هيئة معايير الغذاء في اسكتلندا تحذيرا، مؤخرا، بعدم تناول نوع شهير من الجبن الأزرق، بسبب مخاوف من تلوث بعض العبوات ببكتيريا قاتلة. وأوضحت الهيئة أن الجبن قد يحتوي على بكتيريا الإشركية القولونية "إيكولاي" Ecoli، والتي قد تتسبب في تسمم غذائي حاد ومشكلات خطيرة في الكلى.

وبحسب ما ورد بالإعلام المحلي، تشمل أعراض العدوى بهذه البكتيريا التقيؤ، والحمى، وتقلصات المعدة، والإسهال الذي قد يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، وفي نحو 15% من الحالات. ويمكن أن تتطور العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS)، وهي حالة مهددة للحياة تؤدي إلى فشل كلوي، مع الأطفال تحت سن الخامسة الأكثر عرضة لهذه الحالة، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

ويشمل التحذير جميع الأحجام من الجبن المذكور في التحذير، وقد تم توجيه العملاء الذين اشتروا هذا المنتج إلى عدم تناوله وإعادته إلى المتجر الذي تم شراؤه منه لاسترداد كامل المبلغ.

يذكر أن هناك أنواعا متعددة من الجبن الأزرق وهو في العادة باهظ الثمن.

ونقل الإعلام المحلي بيان الشركة المصنعة لنوع الجبن المشمول بالتحذير، والتي أكدت فيه أن "غالبية أنواع الجبن في العالم تُصنع من الحليب الخام، وهو عنصر غذائي تم استخدامه للحفاظ على الأطعمة لمئات أو حتى آلاف السنين، وإنتاج الجبن من الحليب الخام عملية صعبة، والجبن الذي تم التحذير منه كان قد اجتاز الفحوصات العادية دون اكتشاف أي مسببات مرضية باستخدام الاختبارات المعملية، ومع ذلك، نؤكد أن طهي الجبن سيزيل تمامًا أي احتمال للإصابة بالعدوى. وقد قمنا بسحب جميع الكميات لمزيد من الاختبارات".

يأتي هذا التحذير بعد سلسلة من حالات جمع المنتجات من الأسواق بسبب تلوث ببكتيريا " إيكو لاي" Ecoli.

وفي العام الماضي، أصيب أكثر من 100 بريطاني بالبكتيريا خلال أسبوعين فقط، حيث تم الكشف لاحقًا عن أن الخس الملوث في السندويشات كان السبب. وأفاد الخبراء بأن قوام الخس يجعله أكثر عرضة للتلوث ببكتيريا" إيكولاي" Ecoli من خلال المياه الملوثة بفضلات الحيوانات المصابة، وقد أدى هذا التلوث إلى 7 حالات إصابة، وأسفر عن حالة وفاة واحدة. ونُصح الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض العدوى ببكتيريا "إيكولاي" Ecoli، أو يشعرون بأي علامات على إصابة أطفالهم، بالتواصل مع خدمات الطوارئ الطبية أو زيارة طبيبهم.

الجبن الأزرق

والجبن الأزرق هو نوع من الأجبان ذات النكهة القوية والمميزة، وتعرف بالجبنة الزرقاء لأنها تحتوي على خطوط زرقاء في داخلها، وتظهر هذه الخطوط لأنه يتم تحضير هذا النوع من الجبن عن طريق إضافة فطر البنسليوم خلال التحضير.

والجبن الأزرق معروف برائحته القوية ونكهته المميزة. ورغم أن معظم الناس جربوه ، إلا أن كثيرين ليسوا على دراية بكيفية صنعه ومدى فائدته وما إذا كان يمكن أن يفسد.

وما يميز الجبن الأزرق أنه مصنوع باستخدام البنسليوم، وهو نوع من العفن، حيث تنتج أنواع معينة من العفن من مركبات تسمى السموم الفطرية، والتي تعتبر عادة سامة للإنسان.

وعلى عكس هذه الأنواع من العفن، فإن أنواع البنسليوم المستخدمة في إنتاج الجبن الأزرق لا تنتج السموم وتعتبر آمنة للاستهلاك الآدمي. ويعتبر البنسليوم مسؤولاً عن طعم ورائحة الجبن الأزرق المتميزين، إلى جانب عروقه وبقعه الزرقاء والخضراء المميزة.

ومن الناحية الغذائية فإن الجبن الأزرق يعد من أنواع الجبن الصحي في حال تناوله بكميات معتدلة، وفي المقابل يحتوي الجبن الأزرق على نسبة عالية من الدهون، والصوديوم، والكوليسترول، لذلك ينبغي عدم الإفراط في تناولها.

وبحسب نصائح خبراء التغذية، إذا لاحظت أي علامات تلف على الجبن الأزرق، يجب التخلص منه على الفور. وقد تشير البقع البيضاء أو الخضراء أو الوردية أو الرمادية التي تنمو على سطح الجبن الأزرق إلى أنه أصبح غير صالح للاستخدام.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الجبن الأزرق فاسدا إذا انبعثت منه رائحة قوية مماثلة للأمونيا. ويمكن أن يتسبب تناول الجبن الأزرق الفاسد في حدوث تسمم غذائي، والذي يسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة.