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6 أنشطة يمكنك القيام بها في الصباح لإنقاص وزن الماء في الجسم

1
APRIL
2025
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يستيقظ البعض أحيانًا وهم يشعرون بالانتفاخ، وكأن الجسم تحول بطريقة ما إلى بالون ماء بين عشية وضحاها. إنه وزن الماء وليست دهونًا حقيقية، إن احتباس الماء الزائد يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالخمول وعدم الراحة والثقل أكثر من المعتاد.
 
بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، إن الخبر السار هو أنه يمكن لبعض العادات الصباحية أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة وتجعل الشخص يشعر بالخفة والنشاط. إن هناك 6 أشياء بسيطة يمكن القيام بها في الصباح لإنقاص وزن الماء، كما يلي:
 
1. مشروب غني بالمغنيسيوم
يعمل المغنيسيوم كبطل خارق في موازنة مستويات السوائل في الجسم. يمكن أن يساعد تناول مشروب غني بمكونات غنية بالمغنيسيوم - مثل ماء الليمون مع قليل من ملح الهيمالايا أو ماء جوز الهند - في تنظيم الترطيب وتقليل الانتفاخ. يعمل المغنيسيوم عن طريق إرخاء العضلات ودعم وظائف الكلى، مما يساعد في التخلص من الماء الزائد.
 
2. التمدد والنشاط البدني
يعتقد الكثيرون أن ممارسة الرياضة تساعد على حرق السعرات الحرارية، ولكن الحركة اللطيفة في الصباح الباكر يمكن أن تساعد أيضًا في التخلص من احتباس الماء. إن بضع دقائق من التمدد أو ممارسة اليوغا أو حتى القفز على أصابع القدمين تحفز الجهاز الليمفاوي، وهو المسؤول عن تصريف السوائل الزائدة من الجسم. كما أن هناك حيلة بسيطة تتمثل في محاولة القيام بعدة لمسات لأصابع القدمين ولفات للكتف قبل الخروج من السرير.
 
3. تجنب الوجبات السكرية أو المصنعة
يمكن أن تؤدي معجنات الفطور ذات المظهر البريء أو الحبوب السكرية في الواقع إلى تفاقم احتباس الماء. تتسبب الأطعمة المصنعة والعالية الصوديوم في احتباس الجسم للسوائل الزائدة. بدلاً من ذلك، يساعد بدء الصباح بأطعمة كاملة غنية بالبروتين - مثل البيض أو بذور الشيا المنقوعة - في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وتقليل احتباس الماء غير الضروري.
 
4. حمام بارد لتنشيط الدورة الدموية
يساعد الاستحمام البارد في إيقاظ الشخص إلى جانب تقليل الانتفاخ. يحفز الماء البارد تدفق الدم ويشجع الجسم على طرد السموم من خلال الجهاز الليمفاوي. كما يمكن أن يشد الجلد ويقلل من الانتفاخ، مما يجعله حيلة رائعة لأي شخص يتطلع إلى الشعور بمظهر أقل تورمًا في الصباح.
 
5. شاي الهندباء بدلاً من القهوة العادية
بينما تشتهر القهوة بخصائصها المدرة للبول، فإن شاي الهندباء هو بديل طبيعي أفضل لتقليل احتباس الماء. يدعم هذا الشاي العشبي وظائف الكلى ويعمل كمدر للبول خفيف، مما يساعد الجسم على طرد السوائل الزائدة. يمكن أن يعمل استبدال أول كوب من القهوة بشاي الهندباء عدة مرات في الأسبوع على إحداث العجائب للانتفاخ وتوازن الترطيب العام.
 
6. التنفس العميق لتقليل الكورتيزول
يمكن أن يكون الإجهاد سببًا خفيًا لاحتباس الماء. يمكن أن تتسبب مستويات الكورتيزول المرتفعة (هرمون التوتر) في احتباس الجسم للمياه الزائدة، وخاصة حول منطقة الخصر. يمكن أن يساعد أخذ بضع دقائق كل صباح لممارسة التنفس العميق أو التأمل في خفض مستويات الكورتيزول وتشجيع الجسم على إطلاق المياه المخزنة. يمكن القيام بالاستنشاق بعمق لمدة أربع ثوانٍ، والحبس لمدة أربع ثوانٍ، والزفير لمدة ست ثوانٍ يمكن أن يهدئ الجهاز العصبي على الفور.
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