الوشم وسرطان الجلد… دراسة تكشف معطيات جديدة حول الصلة بينهما!

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أعرب باحثو جامعة جنوب الدنمارك عن قلقهم بعد قيامهم بدراسة جديدة أشارت إلى أن التعرض طويل الأمد لحبر الوشم قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ودرس العلماء حالة 2600 توأمًا، وفي كل منها امتلك أحد التوائم وشمًا، وأظهرت النتائج أن أصحاب الوشوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بإخوتهم.

ووجدت الدراسة أن حجم الوشم يلعب دورًا في مستوى الخطر، كما أن الوشوم التي يزيد حجمها عن حجم كف اليد تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ولفهم هذه النتائج بشكل أفضل، يعمل الباحثون على دراسة كيفية تأثير جزيئات الحبر على وظيفة الغدد الليمفاوية.