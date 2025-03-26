living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما لا تعرفه عن قهوتك.. طريقة تحضيرها تؤثر على صحة قلبك

26
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة سويدية حديثة أن طريقة تحضير القهوة تلعب دورا مهما في التأثير على مستويات الكوليسترول في الدم.
 
وحسب ما نقلت مجلة "ساينس أليرت"، فإن ذلك راجع إلى وجود مركبين طبيعيين في القهوة هما الكافيستول (Cafestol) والكاهويول (Kahweol)، واللذين قد يسهمان في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL).
 
وقام الباحثون بتحليل القهوة المحضرة بعدة طرق شائعة، بما في ذلك القهوة المغلية، الإسبريسو، مكائن القهوة المنتشرة في أماكن العمل، إلى جانب الطرق اليدوية مثل القهوة المقطرة بالورق، والفرنش برس.
 
النتائج
 
القهوة المغلية (مثل تلك المستخدمة في بعض الدول الإسكندنافية): تحتوي على أعلى نسبة من المركبات الضارة، بمتوسط حوالي 940 ملغ/لتر من الكافيستول.
 
الإسبريسو: أظهرت تباينا كبيرا في النتائج، لكنها عمومًا تعتبر من الأعلى في المحتوى الضار.
 
مكائن القهوة: خاصة التي لا تستخدم فلاتر ورقية، أنتجت قهوة غنية بالمركبات المؤثرة على الكوليسترول. الفرنش برس: نتائج متوسطة.
 
القهوة المقطرة باستخدام الفلاتر الورقية: الأفضل صحيا، حيث كانت تحتوي على أدنى مستويات من الكافيستول (حوالي 11.5 ملغ/لتر).
 
وذكرت "ساينس أليرت" أنه حتى القهوة المغلية يمكن جعلها أكثر صحة إذا تمت تصفيتها باستخدام قطعة قماش أو فلتر ورقي — مما يقلل من الكافيستول بنسبة كبيرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout