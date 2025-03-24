دراسة تكشف: آلة القهوة الحديثة مضرة بالصحة

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كشفت دراسة جديدة مفاجأة عن القهوة المجهزة من معظم آلات القهوة الحديثة في أماكن العمل.

فقد بينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أوبسالا وتشالمرز للتكنولوجيا في السويد أن قهوة الماكينات الحديثة تحتوي على مستويات عالية نسبياً من المواد التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مقارنة بالقهوة المُحضّرة في الآلات الورقية التقليدية، التي تعمل بدورها على تصفية معظم هذه المواد.

وأظهرت الدراسة احتواء معظم عيّنات القهوة على مواد قد تؤثر في مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة، بالإضافة إلى أنها قد تزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

لكن آلة صنع القهوة التقليدية التي تعمل بالتنقيط، وتستخدم فلتراً ورقياً، تتمكّن من تصفية هذه المواد بشكل شبه كامل.

وأفادت النتائج أيضاً بأنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشربون كثيراً من القهوة يومياً، فمن الواضح أنّ قهوة التنقيط، أو غيرها من القهوة المفلترة جيداً، هي الأفضل.

14 آلة قهوة

من جانبه، قال ديفيد إيغمان، الباحث في جامعة أوبسالا، الذي قاد الدراسة في بيان، الجمعة: "لتحديد تلك التأثيرات الدقيقة للقهوة المجهّزة في مستويات الكوليسترول الضار، نحتاج إلى إجراء دراسة مُحكمة على الأشخاص الذين يشربونها".

وأوضح "درسنا 14 آلة قهوة، ولاحظنا أنّ مستويات المواد التي تزيد من معدلات الكوليسترول الضار أعلى بكثير في قهوة هذه الآلات، مقارنة بآلات القهوة التقليدية التي تعمل بالتنقيط"، مشدّداً على أنّ عملية الترشيح ضرورية لوجود هذه المواد التي ترفع الكوليسترول في القهوة.

ودرس الباحثون 14 آلة قهوة في غرف استراحة بأماكن عمل مختلفة، وأخذ الفريق عيّنات من القهوة التي أعدّتها الآلات في عدد من المناسبات المنفصلة، وحلّلوا محتوياتها.

يذكر أن الدراسة نُشرت في دورية "نيوتريشن، ميتابوليزم، أمراض القلب والأوعية الدموية".