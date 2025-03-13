خبراء تغذية يحددون أفضل أنواع الحليب وسبب اختيارها

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لم يكن عالم الحليب أكثر إرباكًا من أي وقت مضى. ليس فقط هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها في قسم الألبان، ولكن خيارات الحليب النباتية تستهلك ممرًا كاملاً تقريبًا في الوقت الحاضر. يمكن أن يجعل حجم الاختيار هذا حتى المتسوق الأكثر خبرة غير متأكد من النوع والعلامة التجارية التي يجب اختيارها.

ولكن بعيدًا عن العدد الهائل من الخيارات، يمكن أن تكون العديد من خيارات الحليب الصحية ظاهريًا محملة بمكونات غير مرغوب فيها مثل السكر المضاف والمواد الحافظة وإضافات غامضة أخرى، وفقًا لما نشره موقع Real Simple.

مزايا وسلبيات

على الرغم من أن هذا أمر ساحق، إلا أن هناك بعض الجوانب الإيجابية لهذه الوفرة من اختيارات الحليب. تقول إيرين ديفيس، أخصائية التغذية ومستشارة مرضى السكري: إن "الشيء الرائع في جميع أنواع الحليب المتاحة هو أن هناك شيئًا يناسب الجميع. يعتمد اختيار الحليب الأفضل [لكل شخص] على تفضيلاته واحتياجاته الصحية الشخصية".

الحليب الحيواني

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات أو كان حساسًا تجاه منتجات الألبان، فلا يوجد نقص في الخيارات الخالية من منتجات الألبان للاختيار من بينها. ولكن إذا كان يعطي الأولوية لتناول البروتين أو الكالسيوم ويمكنه تحمل منتجات الألبان، فربما يكون خيار الحليب البقري هو الخيار الأفضل. توضح ديستيني مودي، أخصائية تغذية، أن "مجرد أن يكون هناك منتج ما قائمًا على النباتات، فهذا لا يجعله أكثر صحة بطبيعته. إن الحليب البقري غني بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن والبروتين".

الحليب النباتي

ولكن هناك مغذيات ومكونات في كلا النوعين من الحليب يجب الحذر منها. بالنسبة للحليب النباتي، يجب أولاً التحقق من قائمة المكونات، حيث "تضيف بعض العلامات التجارية مكونات مثل المواد المكثفة والسكر، والتي يمكن ألا تكون مثالية" والتي ترجع إلى التأثيرات المسببة للالتهابات للسكر المضاف.

كما أن الافتقار إلى الأبحاث طويلة الأمد حول العديد من المواد المضافة للأغذية، بما يشمل المواد المكثفة والمواد الحافظة أو غيرها من المكونات التي يصعب نطقها. وتضيف دكتورة مودي أن "هذه المواد تنتشر بشكل أكبر في أنواع الحليب النباتي المنكهة، لذا ينبغي مراعاة البحث دائمًا عن الإصدارات غير المحلاة".

من الناحية المثالية، يحتوي الحليب النباتي على أكثر من (أو ما يقرب من) خمسة غرامات من البروتين و250 مليغراما من الكالسيوم لكل وجبة. فيتامين D هو عنصر غذائي آخر يتم إضافته أيضًا إلى كل من الحليب النباتي والحليب البقري بسبب فوائده للجسم بالكامل. يحتوي الخيار الصحي من أي من الفئتين على أكثر من ميكروغرامين من فيتامين D لكل وجبة.

مكونات مثيرة

من الضروري أيضًا الانتباه إلى المكونات المثيرة في الحليب المصنوع من منتجات الألبان، ويجب الحذر بشكل أساسي من محتوى الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي في هذه الخيارات. وعلى الرغم من الاستنتاجات المختلفة المحيطة بهذه العناصر الغذائية، فإن حقيقة أنها ربما تزيد من مستويات الكوليسترول تبرر توخي الحذر بشأن استهلاكها. مع وضع هذا في الاعتبار، يمكن اختيار إصدارات الحليب البقري التي تحتوي على أقل من غرامين من الدهون المشبعة، و15 مغم من الكوليسترول الغذائي لكل وجبة.