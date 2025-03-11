living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نظام غذائي بسيط يمكن أن يقلل التهاب المفاصل في 8 أسابيع

11
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الحالات المؤلمة، التي تؤثر على المفاصل وحركاتها، وربما يكون من الصعب إدارته والتعايش معه.
 
ويوجد أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، ولكن هناك نوعان رئيسيان - هشاشة العظام التي تتطور مع تقدم العمر، والتهاب المفاصل الروماتويدي - وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية يتم الحديث عنها بشكل أكبر.
 
في غضون 8 أسابيع
في هذا الشأن، تقول الأستاذة السريرية المساعدة في جامعة ستانفورد، تاميكو كاتسوموتو، أن التحول إلى نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ثمانية أسابيع فقط.
 
كما قالت في بودكاست ZOE Health، إن هناك أطعمة يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة وعكس أعراض التهاب المفاصل، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض العوامل مثل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في إبطاء أعراضه وإدارتها.
 
النظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل
أما بالنسبة للنظام الغذائي المناسب لالتهاب المفاصل، تقول دكتورة كاتسوموتو إن الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل المنتجات المصنعة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالة صحية مزمنة، مشيرة إلى أن الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم تنصح بالنظام الغذائي المتوسطي كمضاد للالتهابات للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.
 
وأشادت الدكتورة كاتسوموتو بنظام Blue Zone الغذائي، الذي يتضمن الكثير من الأطعمة النباتية والأسماك والحبوب والبذور والمكسرات والبقول والفاصوليا والعدس، ويستبعد منتجات الألبان واللحوم.
 
أفضل الخضراوات لالتهاب المفاصل
وقالت دكتورة كاتسوموتو إن أفضل الخضراوات المضادة للالتهابات هي "الخضروات الصليبية" مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط والخضروات الورقية الداكنة.
 
كما أشارت إلى أن بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة المثالية لأنها غنية بالألياف وأوميغا-3 والبروتين.
 
ووفقًا للخبيرة، تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من الأطعمة الخارقة الأخرى التي يمكن أن تقلل الالتهاب، لكنها تشجع أيضا على "عدم الإفراط في تناول الأسماك، وتناول الأسماك الأصغر حجما"، بما يعني تجنب التونة وسمك أبو سيف.
 
طرق مكافحة التهاب المفاصل
البقاء نشطًا: تساعد التمارين منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة أو اليوغا في الحفاظ على مرونة المفاصل دون إضافة ضغوط.
 
الحفاظ على وزن صحي: يضع الوزن الزائد المزيد من الضغط على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والظهر - يساعد فقدان القليل من الوزن في تقليل الألم.
 
العلاج بالحرارة والبرودة: تخفف الكمادات الدافئة من التصلب، بينما تقلل الكمادات الباردة من الالتهاب وتخدر الألم.
 
تقوية العضلات حول المفاصل: يساعد تدريب القوة اللطيف في دعم المفاصل واستقرارها، مما يقلل من الإجهاد.
 
الحفاظ على رطوبة الجسم: يساعد الماء في الحفاظ على صحة الغضاريف، التي تعمل على تخفيف آلام المفاصل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout