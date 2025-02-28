هل ضعف الإدراك مرتبط بمستويات فيتامين B12؟

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كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات منخفضة أو مرتفعة من فيتامين B12 معرضون لخطر ضعف الإدراك.

ويقول الباحثون وراء الدراسة إن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في النطاق "الصحي" للفيتامين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الدماغ والأعصاب، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Annals of Neurology.

مصادر فيتامين B12

يعد فيتامين B12، أو الكوبالامين، ضروريًا في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي ووظيفته وصحة الدماغ وإنتاج الطاقة.

ويتم الحصول عليه عادة من خلال اللحوم والدواجن والأسماك والمحار ومنتجات الألبان والبيض. يمكن للنباتيين الحصول على B12 من الأطعمة المدعمة بالفيتامين.

مظاهر وظيفية دقيقة

وفحصت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة كاليفورنيا كيف يمكن لمستويات الدم "العادية" على ما يبدو لفيتامين B12 أن تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ وبنيته، وخاصة لدى كبار السن.

من جانبه، قال الدكتور آري جرين، باحث في الدراسة من معهد ويل لعلم الأعصاب وقسم طب العيون في جامعة كاليفورنيا: "ربما تكون الدراسات السابقة التي حددت كميات فيتامين B12 الصحية قد فاتتها مظاهر وظيفية دقيقة لمستويات عالية أو منخفضة يمكن أن تؤثر على الأشخاص دون التسبب في أعراض مفرطة"، مؤكدًا أنه يجب "إعادة النظر في تعريف نقص فيتامين B12 لتضمين المؤشرات الحيوية الوظيفية بما يمكن أن يؤدي إلى تدخل مبكر ومنع التدهور المعرفي".

شكلان لفيتامين B12

وبعد امتصاص فيتامين B12 في مجرى الدم، يساعده بروتينان حاملان على الوصول إلى المكان الذي يحتاج إليه في الجسم. يسمى البروتين الأول، هابتوكورين HC، وهو مرتبط بمعظم فيتامين B12 في الدم، لكن الجسم لا يستطيع استخدامه على الفور، لذلك ينتهي به الأمر بشكل أساسي في الكبد، حيث يتم تكسيره في النهاية وإخراجه. يعتبر هذا الشكل من فيتامين B12 غير نشط بيولوجيًا لأنه غير متاح للأنسجة على الفور. في حين يرتبط البروتين الثاني، ترانسكوبالامين TC، بجزء أصغر من فيتامين B12 بفضل مستقبل يسمى CD320 الذي يسمح للخلايا بامتصاصه. ويعتبر هذا الشكل من فيتامين B12 نشطًا بيولوجيًا، ويمكن للجسم استخدامه على الفور.

وحدات قياس مختلفة

عند قياس مستويات فيتامين B12 في الدم، يتم قياس كلا الشكلين، على الرغم من أن فيتامين B12 النشط Holo-TC هو ما يهم حقًا لخلايا الجسم.

فإذا كان منخفضًا، فإنه يمكن أن يسبب أعراضًا عصبية.

من ناحية أخرى، فإن فيتامين B12 غير النشط Holo-HC يكون في الغالب "مخزنًا" في الكبد ولا يساعد بشكل مباشر في وظائف الجسم.

فيما اكتشف الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12، وخاصة الشكل النشطHolo-TC، كانت مرتبطة بسرعات معالجة إدراكية أبطأ.

وكان التأثير أسوأ مع تقدم العمر، مما يعني أن كبار السن الذين يعانون من انخفاض Holo-TC كانوا أكثر تأثرًا.

كما ارتبط انخفاض Holo-TC بإشارات عصبية أبطأ تتعلق بالرؤية.

وكشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن المشاركين، الذين لديهم مستويات منخفضة من Holo-TC، لديهم "فرط كثافة المادة البيضاء" WMH، وهي مناطق صغيرة من الضرر في المادة البيضاء في الدماغ مرتبطة بالشيخوخة، أو ضعف الدورة الدموية، أو الأمراض العصبية مثل السكتة الدماغية أو الخرف. لم يتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كانت WMH التي شوهدت في التصوير بالرنين المغناطيسي نتيجة مباشرة لانخفاض فيتامين B12.

وتوصل الباحثون إلى أنه من المدهش أن المستويات الأعلى من الشكل غير النشط من فيتامينB12، أي Holo-HC ، كانت مرتبطة بمستويات أعلى من تاو في المصل، وهو بروتين مرتبط بتنكس خلايا المخ وحالات مثل مرض الزهايمر.

إن نتائج الدراسة ذات صلة بالممارسة السريرية الحالية ويمكن أن تسهل تغيير العلاج، وخاصة في المرضى الأكبر سنًا. وقال الباحثون إنه "بالإضافة إلى إعادة تعريف نقص فيتامين B12، يجب على الأطباء إعادة النظر في المكملات الغذائية للمرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من أعراض عصبية حتى لو كانت مستوياتهم ضمن الحدود الطبيعية".