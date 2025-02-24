مختبر ووهان الصيني يفجر مفاجأة.. كورونا جديد في الخفافيش

A + A -

بعد مضي 5 سنوات على جائحة كوفيد، عاد إلى الواجهة مجدداً الحديث عن كورونا والخفافيش.

ففي مفاجأة، أعلن باحثون في معهد ووهان لأبحاث الفيروسات في الصين، أنهم اكتشفوا فيروس كورونا جديداً في الخفافيش يدخل الخلايا باستخدام نفس البوابة التي يستخدمها الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، وفق وكالة "بلومبرغ".

ولم يتم اكتشاف هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في أحد المختبرات.

فيما رفعت أنباء الاكتشاف أسهم بعض شركات تصنيع اللقاحات، يوم الجمعة. فمثلاً، ارتفعت أسهم شركة موديرنا بنسبة 6.6% بعد الظهر، وارتفعت أسهم شركة نوفافاكس بنسبة 7.8%.

ماذا نعرف عنه؟

وقال باحثون في دراسة نُشرت، الثلاثاء، إن الاكتشاف المختبري يثير احتمالية انتشار فيروس الخفافيش الجديد هذا من الحيوانات إلى البشر.

والفيروس المكتشف حديثاً يصيب الخلايا عن طريق الارتباط ببروتين موجود في جميع أنحاء أجسام البشر والثدييات الأخرى. وهو وثيق الصلة بعائلة فيروس كورونا التي تسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

كما أصاب هذا الفيروس، المعروف أيضاً باسم MERS، بنحو 2600 شخص على مستوى العالم من عام 2012 حتى مايو 2024، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 36% من المصابين.

"مبالغ فيه"

وعندما سُئل عن المخاوف التي أثارها تقرير عن جائحة أخرى ناجمة عن هذا الفيروس الجديد، وصف خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، مايكل أوسترهولم، رد الفعل على الدراسة بأنه "مبالغ فيه".

كذلك أكد أن هناك مناعة كبيرة في السكان ضد فيروسات سارس المماثلة، مقارنة بعام 2019، وهو ما قد يقلل من خطر الوباء.

ولاحظت الدراسة نفسها أن الفيروس لديه قدرة أقل بكثير على الارتباط بإنزيم ACE2 البشري، مقارنة بفيروس SARS-CoV-2 المسبب لكورونا. وتشير عوامل أخرى إلى أنه "لا ينبغي المبالغة في خطر ظهوره بين السكان البشر".

معهد ووهان

يذكر أن معهد ووهان لأبحاث الفيروسات يشتهر بعمله على فيروسات كورونا المرتبطة بالخفافيش.

وإحدى النظريات حول كيفية بدء جائحة كوفيد هي أنه تسرب من ذلك المختبر، ربما من خلال عامل مصاب.

بينما نفى باحثو المعهد في السابق العمل على أي فيروسات قد تكون قد بدأت الوباء. وأوقفت الولايات المتحدة عام 2023 تمويل المختبر وسط الجدل.