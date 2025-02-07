آخر 30 ثانية قبل مفارقة الحياة.. ماذا رأى المحتضرون العائدون من الموت؟

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تمكن فريق من العلماء من تحقيق خطوة مهمة في مجال تفسير "لغز الموت" وتفكيكه ومحاولة معرفة ما يحدث للإنسان عندما يحتضر أو في اللحظات الأخيرة له في هذه الحياة.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن فريقاً من علماء الأعصاب الأميركيين تمكنوا من التقاط أول نشاط دماغي على الإطلاق لدماغ إنسان يحتضر.

وتبين من التسجيل أن الناس عند لحظات الاحتضار والموت يمرون بتجربة "مراجعة الحياة"، وهو ما يؤكد توقعات سابقة عديدة تحدث عنها الأطباء والعلماء بخصوص اللحظات الأخيرة في الحياة.

ويقول الكثير من الأطباء إنه تم الإبلاغ عن مراجعات الحياة على نطاق واسع من قبل أولئك الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت والذين قالوا إنهم شاهدوا تاريخ حياتهم بالكامل يلعب في مظهر سريع للذاكرة الذاتية. وقال الكثيرون إنهم شاهدوا حياتهم "تتوالى أمام أعينهم".

وتم إجراء التسجيل الجديد عندما تعرض مريض يبلغ من العمر 87 عاماً لسكتة قلبية أثناء علاجه من الصرع، حيث قام الأطباء بربط جهاز على رأسه لمراقبة نشاط الدماغ، لكن الرجل توفي أثناء العملية.

ومع ذلك، تمكن علماء الأعصاب من التقاط 900 ثانية من نشاط الدماغ عند وقت الوفاة، مما سمح لهم برؤية ما حدث في الثلاثين ثانية قبل وبعد توقف قلبه عن النبض.

وأظهرت قياسات الموجات الدماغية قبل وبعد ذلك أن المناطق المعنية بالذكريات والاسترجاع كانت لا تزال نشطة.

وقال الدكتور أجمل زمار من جامعة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية: "من خلال توليد تذبذبات دماغية تشارك في استرجاع الذاكرة، قد يلعب الدماغ آخر استدعاء لأحداث مهمة في الحياة قبل أن نموت مباشرة، على غرار تلك التي وردت في تجارب الاقتراب من الموت".

وأضاف: "تتحدى هذه النتائج فهمنا لمتى تنتهي الحياة بالضبط، وتولد أسئلة لاحقة مهمة، مثل تلك المتعلقة بتوقيت التبرع بالأعضاء".

وكان المريض الكندي الذي تم رصد دماغه في لحظة وفاته يُعالج من الصرع، مما دفع الأطباء إلى وضع مخطط كهربية الدماغ (EEG) لدراسة الموجات الدماغية المرتبطة بنشاط النوبات.

ويتصل هذا الجهاز بالرأس عبر أقطاب كهربائية تكتشف الموجات الدماغية وتضخمها، مع ظهور النشاط العصبي كخطوط متموجة فيما يُعرف بتسجيل مخطط كهربية الدماغ.

وفي وقت لاحق، أصيب المريض بسكتة قلبية وتوفي بينما كان جهاز تخطيط كهربية الدماغ لا يزال يراقب دماغه، مما يوفر أول دليل على ما يحدث في الدماغ قبل لحظات من الموت.

وقال الدكتور زيمار في بيان: "قبل وبعد توقف القلب عن العمل مباشرة، رأينا تغييرات في نطاق محدد من التذبذبات العصبية، والتي تسمى تذبذبات جاما، ولكن أيضاً في تذبذبات أخرى مثل تذبذبات دلتا وثيتا وألفا وبيتا".

والتذبذبات الدماغية، أو الموجات الدماغية، هي أنماط متكررة من النبضات الكهربائية الموجودة عادة في أدمغة البشر الأحياء، وتعكس الأنواع المختلفة من الموجات الدماغية وظائف دماغية مختلفة وحالات وعي متباينة.

وقال زيمار: "من خلال توليد التذبذبات الدماغية المشاركة في استرجاع الذاكرة، قد يلعب الدماغ آخر استدعاء لأحداث مهمة في الحياة قبل أن نموت، على غرار تلك التي تم الإبلاغ عنها في تجارب الاقتراب من الموت".