تحذير.. الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أخطر مما تتصور

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أثبتت دراسة أميركية أن الافراط في تناول اللحوم الحمراء، لاسيما المصنعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تدهور الوظائف العقلية والإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من كلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 الف شخص بالغ على مدار 43 عاما.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Neurology) المتخصصة في طب الأعصاب أن تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، بما يوازي 3 أوقيات من اللحوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 بالمئة.

واتضح أيضا أن تناول كمية أكثر من 2 إلى 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة مثل اللحم المقدد أو النقانق يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13 بالمئة، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14 بالمئة.

وذكر الباحثون أن كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد من شيخوخة المخ بشكل أكبر.

ويقول فريق الدراسة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضروات بدلا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20 بالمئة.

ويرى الباحثون أن اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير على البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه الفرضية.