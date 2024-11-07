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يعتبر الكالسيوم أحد أهم العناصر الضرورية للجسم وتشير إلى نقصه مجموعة كبيرة من الأعراض. فما هي الطريقة الصحيحة لتحديد نسبة الكالسيوم في الجسم ؟

وتشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، إلى أنه يخطأ من يعتقد أن تحليل الدم يمكن أن يكشف عن نقص الكالسيوم في الجسم لأن نسب الكالسيوم الحر والإجمالي في الدم لا تعطي دائما معلومات عن خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتقول: "قد يكون مؤشر الكالسيوم طبيعيا أو مرتفعا قليلا حتى في حالة فقدان العظام للكالسيوم. ولكن في واقع الحال يعاني الجسم من نقص حاد في الكالسيوم، والأهم من ذلك، نقص حاد في امتصاص العظام للكالسيوم".

ومن جانبها تشير الدكتورة إلفيرا فيسينكو، إلى أنه يمكن الكشف عن انخفاض الكثافة المعدنية لنسيج العظام باستخدام طريقة تعتمد على الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية، التي تستخدم في تشخيص هشاشة العظام.

وتنسب إلى أعراض نقص الكالسيوم في الجسم: سوء حالة الجلد والشعر والأظافر، وآلام العضلات، والتشنجات، والتعب المزمن وآلام الفقرات القطنية العجزية والصدرية واضطراب المشي.