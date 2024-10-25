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فوائد خفية.. 9 أسباب لتناول بذور اليقطين يومياً

25
OCTOBER
2024
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إن بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية، ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك والدهون الصحية مما يجعلها خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة اليومية.
 
وبحسب ما نشرته Times of India، فإن هناك 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين بعضها غير معروف، كما يلي:
 
1. غنية بالمغنيسيوم
تعتبر بذور اليقطين من أفضل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم. يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم.
 
2. تعزز جهاز المناعة
تحتوي بذور اليقطين على الزنك، مما يعزز جهاز المناعة ويعزز الشفاء بشكل أسرع، ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى. يلعب الزنك أيضًا دورًا حاسمًا في تنظيم الاستجابات المناعية.
 
3. تُحسن صحة القلب
تحتوي بذور اليقطين على دهون مفيدة للقلب، وخاصة أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية. يمكن لهذه الدهون الصحية أن تخفض مستويات الكوليسترول السيئ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام.
 
4. تسهم في جودة النوم
لأن بذور اليقطين غنية بالتريبتوفان، فإن تناولها يمكن أن يعزز جودة النوم. يمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم بما يساعد في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الأرق.
 
5. تساعد في الهضم
تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي تعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك. كما أن الاستهلاك المنتظم يعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة ويساعد في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
 
6. مضادات الأكسدة
تشتمل بذور اليقطين على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين E، وهي مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
 
7. تنظيم مستويات السكر في الدم
تتمتع بذور اليقطين بمؤشر جلايسيمي منخفض وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 
8. إنقاص الوزن
نظرًا لمحتواها العالي من البروتين والألياف، يمكن أن تساعد بذور اليقطين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية. يساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية ويساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام.
 
9. مفيدة للبشرة والشعر
تعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها وقوة الشعر. تساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته.
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