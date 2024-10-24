living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيتامين D والماغنيسيوم.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولهما معاً

24
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبحت المكملات الغذائية جزءًا مهمًا من صحة الإنسان، ومع الاعتماد الكبير عليها كمصادر خارجية للمغذيات، فمن المستحسن أن يتعرف المرء على الطريقة التي يجب أن يستهلكها بها، والمعادن الأخرى التي يجب أن تقترن بها ومتى وبأي كمية يجب أن يتناولها.
 
وبحسب ما نشرته Times of India، يمكن أن يؤدي تناول المكملات الغذائية بشكل عشوائي إلى إلحاق الضرر بالجسم، والتسبب في آثار جانبية غير ضرورية، وباختصار، يمكن أن يكون ضررها أكثر من منافعها.
 
من بين أكثر المكملات الغذائية شيوعًا يأتي فيتامين D والماغنيسيوم، لأن العلاقة بينهما رائعة ومعقدة، وتؤثر على العديد من جوانب صحة الإنسان. ففي حين أن كلا المغذيين ضروريان بشكل فردي، عندما يعملان معًا، تصبح تأثيراتهما المشتركة أقوى. يلعبان دورًا حاسمًا في دعم صحة العظام، ووظيفة المناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، والعديد من العمليات الفسيولوجية الأخرى.
 
فيتامين D ضروري للعظام
إن فيتامين D هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم، مما يجعله ضروريًا للحفاظ على قوة العظام والأسنان. كما أنه ضروري لوظيفة المناعة وقوة العضلات وتنظيم الالتهابات.
 
يُعرف فيتامين D باسم "فيتامين أشعة الشمس"، ويتم إنتاجه في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس. يوجد فيتامين D في شكلين رئيسيين - D2 (إرغوكالسيفيرول) وD3 (كوليكالسيفيرول)، حيث يكون الأخير أكثر فعالية في رفع مستويات الفيتامين في الدم.
 
لتنشيط فيتامين D في الجسم، يحتاج إلى المرور بعمليتي هيدروكسيل - أولاً في الكبد ثم في الكلى. وهنا يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا، حيث يعمل كعامل مساعد في الإنزيمات المسؤولة عن هذه التفاعلات.
 
تحويل فيتامين D إلى شكله النشط
إن المغنيسيوم ضروري لوظيفة الأعصاب واسترخاء العضلات وتنظيم ضغط الدم وتخليق البروتينات والحمض النووي. كما يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على إيقاع القلب الصحي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
 
يتمتع المغنيسيوم بعلاقة فريدة مع فيتامين D، لأنه لا يساعد فقط في تحويل فيتامين D إلى شكله النشط، بل يساعد أيضًا في تنظيم مستويات فيتامين D في الجسم. بدون كمية كافية من المغنيسيوم، ربما يكافح الجسم للاستفادة من فيتامين D بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والمخاطر الصحية المحتملة.
 
يلعب المغنيسيوم دورًا آخر في تنظيم الكالسيوم داخل الجسم. يسهل فيتامين D امتصاص الكالسيوم من خلال الأمعاء ولكن بدون كمية كافية من المغنيسيوم، يترسب الكالسيوم داخل الأنسجة الرخوة بدلاً من ترسبه في العظام حسب الحاجة. يتسبب ترسب الكالسيوم في خلل صحي، إذ يؤدي إلى التكلس في الشرايين والأنسجة الرخوة، مما يجعل الشخص أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
بينما يضمن فيتامين D امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم، يضمن الماغنيسيوم ترسب الكالسيوم بشكل صحيح في العظام والأسنان. يمكن أن يؤدي نقص أي من المغذيات إلى ضعف وهشاشة العظام، مما يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام.
 
تعزيز الجهاز المناعي
يلعب فيتامين D والمغنيسيوم أيضًا دورًا في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ فيتامين D له نشاط تعديل المناعة، مما يعني أن فيتامين D يعدل الاستجابة المناعية، وبالتالي يقلل من الالتهابات وكذلك أمراض المناعة الذاتية. يُعتقد أن المغنيسيوم له وظيفة مضادة للالتهابات، مما يعني أن المغنيسيوم يمنع الالتهاب الحاد من التحول إلى مزمن وقد يتسبب في أمراض مختلفة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاضطرابات العصبية التنكسية. عندما يعمل فيتامين D والمغنيسيوم معًا، يكون لدى الجسم استجابة مناعية جيدة.
 
مصادر طبيعية لفيتامين D والماغنيسيوم
تشمل الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والمكسرات (اللوز والكاجو) والبذور (بذور اليقطين) والبقوليات (الفاصوليا السوداء والحمص) والحبوب الكاملة (الأرز البني والكينوا). كما أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين تعتبر مصادر ممتازة لفيتامين D، وكذلك منتجات الألبان المدعمة والفطر المعرض لأشعة الشمس وصفار البيض. في حين يوجد المغنيسيوم في الأطعمة النباتية، يتم الحصول على فيتامين D في الغالب من خلال المصادر الحيوانية وأشعة الشمس، مما يجعل من المهم تحقيق التوازن بينهما من أجل صحة مثالية.
 
علامات نقص فيتامين D والماغنيسيوم
تشمل علامات نقص فيتامين D التعب وآلام العظام وضعف العضلات والمرض المتكرر بسبب ضعف الجهاز المناعي. قد يعاني الأشخاص أيضًا من تغيرات في الحالة المزاجية مثل الاكتئاب. يمكن أن يؤدي النقص طويل الأمد إلى هشاشة العظام أو الكساح.
 
تشمل أعراض نقص المغنيسيوم تقلصات العضلات والتشنجات والتعب والضعف. يمكن أن يعاني الشخص أيضًا من الانفعال والقلق وصعوبة النوم. في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب أو الخدر أو النوبات. يمكن أن يؤثر كلا النقصين على صحة العظام ومستويات الطاقة، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات كافية من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   