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عند الشعور بالجوع قبل النوم.. 8 وجبات خفيفة يمكن تناولها

1
OCTOBER
2024
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يعد تناول الطعام في الليل عادة سيئة، لكن الوجبات الخفيفة الصحية قبل النوم قد تكون لها فوائد صحية مهمة عند تضمينها في نظام غذائي متوازن.
 
وقدّم موقع "هيلث" عددا من الأفكار لوجبات خفيفة وصحية يمكن تناولها عندما تشعر بالجوع قبل النوم:
 
الكرز الحامض: له نكهة حلوة تجعله وسيلة مرضية للحد من الإحساس بالجوع في أوقات الليل المتأخرة. كما يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون يتم إنتاجه في المخ ويساعد في إدارة دورات النوم.
 
الكيوي: يحتوي الكيوي على الميلاتونين والسيروتونين، وهما هرمونان أساسيان في دورات النوم والاستيقاظ. كما أنه غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامينات C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط غالبا بقلة النوم.
دقيق الشوفان: يعد دقيق الشوفان خيارا ممتازا للوجبات الخفيفة والمريحة في الليل. وهو غني بالألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئا طوال الليل ويدعم النوم الجيد.
 
شرائح التفاح مع زبدة اللوز: يمكن أن تكون شرائح التفاح وجبة خفيفة رائعة في وقت متأخر من الليل، وخاصة عند دمجها مع زبدة اللوز. هذه الوجبة توفر توازنا جيدا بين العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة (أي الدهون والبروتينات والكربوهيدرات).
 
الزبادي والعسل: قد يكون كوب صغير من الزبادي اليوناني المرشوش بالعسل وجبة خفيفة مغذية ولذيذة في وقت متأخر من الليل. وتوفر هذه الوجبة البروتينات والسكريات المضافة البسيطة.
 
الموز وزبدة الفول السوداني: توفر هذه الوجبة الخفيفة التوازن المثالي بين المالح والحلو وهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية.
 
المكسرات: تعد المكسرات خيارا ممتازا للوجبات الخفيفة في الليل نظرا لاحتوائها على المغنيسيوم والدهون الصحية. 
 
عصير البروتين: يقدم العصير الغني بالبروتين العديد من الفوائد الصحية وقد يكون وجبة خفيفة مثالية قبل النوم لبعض الأشخاص. فهو يجمع بين البروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لإشباع الجوع ودعم جودة النوم.
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