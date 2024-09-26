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"جائحة جديدة!".. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف حقيقة وجود متحور جديد من كورونا

26
SEPTEMBER
2024
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كشف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة حقيقة تعرض العالم لموجة جديدة من فيروس كورونا.
 
وقال فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "إن جائحة كورونا بات يتم التعامل معها كفيروس إنفلونزا".
 
وأشار إلى أن آخر متحور لفيروس كورونا كان "أوميكرون" والذي يحمل العديد من الطفرات.
 
وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن هناك طفرة قوية الانتشار، ولكن لن تكون هناك موجة "كوفيد" جديدة.
 
وأفاد عودة بأن سيناريو ظهور موجة جديدة من الإصابات يصل لحد الجائحة ليس من الوارد حدوثه.
 
وأكد في السياق أن التعامل مع المتحور الجديد يتم بالحصول على التطعيمات والعلاج، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والعلاج.
 
وكان العلماء قد حذروا من أن المتحور الجديد من فيروس كورونا والأكثر عدوى والذي يطلق عليه "XEC"، بدأ ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء أوروبا وقد يصبح قريبا السلالة السائدة.
 
وقال إريك توبول مدير معهد "سكريبس" الأمريكية للأبحاث الترجمية في منشور على منصة "إكس": "في هذه المرحلة، يبدو أن متحور XEC هو الأكثر احتمالية للانتشار".
 
وتوقع باحثون في أغسطس أن يستغرق هذا المتحور بضعة أسابيع إلى شهرين للانتشار بشكل أسرع.
 
وتم الإبلاغ عن XEC وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون" لأول مرة في برلين بألمانيا في يونيو وينتشر الآن بسرعة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وفقا لمحلل بيانات "كوفيد-19" مايك هوني.
 
ومع استمرار تطور فيروس كورونا، تشير البيانات إلى أن XEC ينمو بشكل مطرد كل يوم مع ميزة على المتغيرات الفرعية المعروفة سابقا.
 
وأعراضه مماثلة لأعراض متحورات "كوفيد-19" السابقة، بما في ذلك الحمى والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم.
 
ولكن نظرا لأنه ما يزال مجرد عائلة فرعية من نفس سلالة "أوميكرون"، يقول الخبراء إن مواكبة اللقاحات والحقن المعززة من شأنه أن يوفر حماية كافية ضد المرض الشديد ودخول المستشفى.
 
ويوصي الخبراء أيضا بالنظافة الجيدة واتخاذ خطوات من أجل هواء أنظف.
روسيا اليوم
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