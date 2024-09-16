شحمة على الكبد: عواقبها وعلاجها

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تسمى أيضًا التنكس الدهني (Steatosis) وهو تراكم الدهون في الكبد وهو عادة أكثر شيوعًا عند الرجال بمقدار الضعف. عادة ما تكون خطيرة عندما تتجاوز نسبة الدهون الموجودة 10% ولكنها شائعة ويمكن معالجتها من خلال نمط الحياة والنظام الغذائي من قبل الطبيب المعالج. ويمكن إضافة بعض الفيتامينات في الجزء التعليمي للعلاج. يمكن أن تكون الأعراض ضعفًا وغثيانًا وآلامًا في البطن. يساعد الفحص البدني مع العمل المعملي والتصوير في التقييم لمزيد من العمل والمضي قدمًا. ارتفاع مستويات الدهون، والسكري، والسمنة، وارتفاع تناول الكحول، والوراثية، وبعض الأدوية وفقدان الوزن السريع يمكن أن تكون جميعها أسبابًا.

تعد إدارة مستويات السكر وتنظيم ضغط الدم والتلقيح ضد التهاب الكبد (hepatitis) والتوقف عن التدخين وتنظيم الوزن أمرًا أساسيًا لتجنب المضاعفات. من المحتمل جدًا الإصابة بتليف الكبد (cirrhosis) وزيادة سرطان الكبد واليرقان (jaundice) والاستسقاء ( ascites). تعد المتابعة السريرية في العيادة أمرًا أساسيًا لنجاح العلاج. في بعض الحالات يتم طلب علاج التهاب الكبد C ولا تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.