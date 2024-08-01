مفاجأة.. فيتامين يمكن أن يزيد طولك بعد سن العشرين!

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يمكن أن يكون تحقيق الطول المرغوب مصدر قلق كبير للعديد من الأفراد، ويتأثر بالمعايير المجتمعية والثقة الشخصية. في حين تحدد الجينات إلى حد كبير إمكانات الطول، تلعب عوامل التغذية ونمط الحياة أدوارًا حاسمة في تحسين النمو أثناء الطفولة والمراهقة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

يطمح العديد من الأشخاص، وخاصة خلال فترة المراهقة وبداية مرحلة البلوغ، إلى تعظيم إمكانات طولهم من خلال وسائل مختلفة، بما يشمل المكملات الغذائية وتعديلات نمط الحياة. يرتبط الطول عادة بالجاذبية واللياقة البدنية والمكانة الاجتماعية في بعض المجتمعات، مما يؤدي إلى هوس ثقافي شامل.

دور فيتامين D في تحديد الطول

يتم تحديد طول الإنسان في المقام الأول من خلال الجينات، ويتأثر بعوامل مثل طول الوالدين والخلفية العرقية. وتكون صفائح النمو، الموجودة في نهايات العظام الطويلة، مسؤولة عن نمو العظام الطولي. تظل صفائح النمو هذه نشطة حتى الإغلاق، وتحدث عادةً خلال أواخر مرحلة المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ، في سن 18-25 عامًا لدى معظم الأفراد.

يعد فيتامين D ضروريًا لصحة العظام والنمو، لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام. خلال الطفولة والمراهقة، عندما لا تزال العظام في طور النمو، تدعم مستويات فيتامين D الكافية نمو العظام وكثافتها بشكل مثالي. يمكن أن يعيق نقص فيتامين D نمو العظام ويحد من إمكانات الطول إذا استمرت أوجه القصور خلال مراحل النمو الحرجة.

زيادة الطول بعد سن العشرين

إن تأثير مكملات فيتامين D على الطول بعد إغلاق صفائح النمو (بعد المراهقة) محدود. بمجرد اندماج صفائح النمو، والتي تمثل نهاية نمو العظام الطولي، فمن غير المرجح زيادة الطول من خلال المكملات وحدها. ومع ذلك، فإن ضمان تناول فيتامين D الكافي طوال فترة المراهقة والبلوغ المبكر يدعم صحة العظام بشكل عام وقد يحسن إمكانات الطول خلال مراحل النمو.

في حين يلعب فيتامين D دورًا حاسمًا، فإن التغذية العامة تؤثر أيضًا بشكل كبير على نمو الطول. يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات (خاصة D وC) والمعادن (مثل الفوسفور والمغنيسيوم) صحة العظام ونموها. إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما يشمل منتجات الألبان والخضروات الورقية والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون، يوفر اللبنات الأساسية اللازمة لنمو العظام وصيانتها.

النوم واليوغا والرياضة

بصرف النظر عن التغذية، فإن عوامل نمط الحياة مثل النوم الكافي والنشاط البدني المنتظم وتقليل التوتر تساهم في الصحة العامة وتحسين الطول المحتمل. يدعم النوم الجيد إفراز هرمون النمو وإصلاح الأنسجة، وهو أمر ضروري لنمو العظام. يمكن أن تساعد المشاركة في تمارين تحمل الوزن والأنشطة التي تعزز الوضعية ومحاذاة العمود الفقري أيضًا في تعظيم إمكانات الطول. يمكن أن تساعد اليوغا في زيادة الطول من خلال تحسين الوضعية وتمديد العضلات. عند ممارستها بانتظام، تساعد أوضاع اليوغا مثل كوبرا (بهوجانجاسانا) والمثلث (تريكوناسانا) في إطالة العمود الفقري وتحسين المحاذاة، مما يمكن أن يساهم في زيادة الطول بمرور الوقت.

تعمل هذه الأوضاع على شد العمود الفقري وتقوية عضلات الجذع، مما يعزز وضعية أكثر استقامة يمكن أن تجعل الشخص يبدو أكثر طولًا. كما تساعد أوضاع اليوغا مثل وضعية الشجرة (فريكشاسانا) ووضعية الجبل (تاداسانا) في تحسين التوازن والوعي العام بالجسم، مما يمكن أن يدعم أيضًا وضعية أفضل ومحاذاة مواتية لتعظيم إمكانات الطول.