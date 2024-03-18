خبراء يحددون مقدار الكافيين الذي يشعرك بالذنب إذا تناولته!

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إن القهوة هي الطريقة التي يحصل من خلالها الكثيرون على حصتهم المسموح بها من الكافيين، كما يمكن أن يكون أسلوب تناول الكافيين من خلال المشروبات الباردة والشاي والشوكولاتة ومشروبات الطاقة، التي تحتوي جميعها على الكافيين أيضًا. في الواقع، يحدث في بعض الأحيان أن المرء لا يدرك أن هذه المنتجات تحتوي على كمية معينة من الكافيين وبالتالي تزيد كمية الكافيين التي يتم تناولها دون علم أو غير قصد.

بحسب ما نشره موقع "India Today"، فإن هناك دائمًا أحاديث حول الكمية الموصى بها من تناول الكافيين للفرد والتي لن تؤثر على جسمه بشكل سلبي.

ولفهم كيف يؤثر الكافيين على الجسم، يمكن تخيل أن الجسم يشعر بالخمول ويعزز هذا الشعور مركب الأدينوزين الكيميائي الذي يتم إفرازه للتحفيز على النوم، عندئذ ينقض الكافيين ويمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يقضي على الرغبة في النعاس، بل إن الأكثر من هذا هو أن القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، التي تحتوي على الكافيين تساعد أيضًا في تعزيز الحالة المزاجية وتحسين التركيز.

المقدار المناسب

وفقًا لخبراء الصحة فإن الرقم السحري هو حوالي 400 ملغ يومياً لمعظم البالغين. وبالتالي، فإن فنجان القهوة يحتوي في المتوسط على حوالي 95 ملغ، أي أن حوالي أربعة أكواب في اليوم تكون كافية، شريطة ألا يتم تناول مصادر أخرى تحتوي على الكافيين كالشوكولاتة، على سبيل المثال. ويحذر خبراء الصحة من أن تناول أي كميات أعلى من 400 ملغ في اليوم يمكن أن يكون له تأثير صحي سلبي على المدى الطويل.

كمية الكافيين المناسبة للأطفال

وبحسب ما ذكره الخبراء فإن كمية صغيرة من الكافيين، تقدر بحوالي 45 ملغ يوميا، تعتبر آمنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-6 سنوات، وهو ما يعادل تقريبًا علبة صودا أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

ومع نمو الأطفال، تزداد أيضًا قدرتهم على تحمل الكافيين. ويصبح الحد اليومي الموصى به للأطفال بين الفئة العمرية 7-12 سنة هو حوالي 70 ملغ، بما يعادل كوبا من الشاي أو مشروب طاقة صغير الحجم.

الطلاب في مرحلة المراهقة

يعتبر الكافيين حليفاً مغرياً للطلاب المراهقين الذين يحاولون التوفيق بين الدراسة والحياة الاجتماعية والمسؤوليات الشخصية. ولكن يرجح الخبراء تحديد سقف لتناولهم اليومي بحوالي 100 ملغ إلى 200 ملغ.

تأثير مستمر لـ10 ساعات

بعد أول رشفة من المشروب الذي يحتوي على الكافيين، يبدأ الكافيين رحلته عبر الجهاز الهضمي، وفي غضون 15 دقيقة تقريبًا، يبدأ في إظهار وجوده. أما الوقت الذي يستغرقه الجسم للتخلص من نصف كمية الكافيين فهو ما يقرب من ثلاث إلى خمس ساعات. لذلك، إذا تم تناول كوب من القهوة يحتوي على 100 ملغ من الكافيين، بعد ثلاث إلى خمس ساعات، سيظل في الجسم 50 ملغ من الكافيين. ويستغرق الأمر حوالي ست ساعات حتى يتم التخلص من 75% من الكافيين، ولا يتم التخلص من غالبية الكافيين إلا بعد مرور 10 ساعات.