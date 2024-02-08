living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قد تظن أنها نزلة برد.. علامة تحذيرية لانتشار عث الغبار!

8
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعزى السعال الجاف وسيلان الأنف عادة إلى نزلات البرد خلال الأشهر الباردة، لكن هذه العلامات يمكن أن تدل أيضا على وجود مخلوقات صغيرة في سريرك.
 
وكشفت ريبيكا سوين، من شركة Winstons Beds، عن العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لعث الغبار والتي ربما تتجاهلها.
 
ويعرف عث الغبار بكونه آفات صغيرة تنجذب إلى خلايا الجلد الميتة في الفراش، ومن المحتمل أن تظهر في غرف النوم ذات مستويات الرطوبة العالية.
 
وحذرت سوين من أن أولئك الذين يستيقظون مصابين بسعال جاف قد ينامون في سرير "موبوء بعث الغبار".
ويعد العطس وسيلان الأنف من العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن للآفات الصغيرة أن تسبب الحساسية.
 
وقالت سوين: "على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية هذه المخلوقات دون استخدام المجهر، إلا أنه يمكن معرفة وجودها إذا كنت تعاني من سعال جاف في الصباح وحكة في العيون".
 
وبصرف النظر عن الأعراض الشبيهة بالبرد، تشمل العلامات الأخرى لعث الغبار "الحكة التي لا يمكن السيطرة عليها" وصعوبة التنفس واحمرار العين واضطراب النوم.
 
وأوصت سوين بغسل جميع أغطية السرير بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، ونفض الغبار في غرفة النوم بالكامل إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع عث الغبار.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   