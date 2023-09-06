فرط كالسيوم الدم: الأسباب والعوارض (د. حنينا أبي نادر)

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فرط كالسيوم الدم هو حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي. يمكن أن يضعف وجود الكثير من الكالسيوم في الدم العظام ويسبب حصوات في الكلى ويتعارض مع وظائف القلب والمخ.

فرط كالسيوم الدم عادة ما يكون نتيجة زيادة نشاط الغدة الدرقية. تقع الأربع غدد الصغيرة خلف الغدة الدرقية. تتضمن

الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان واضطرابات طبية أخرى محددة وبعض الأدوية وتناول الكثير من مكملات

الكالسيوم وفيتامين (د).

تتراوح علامات وأعراض فرط كالسيوم الدم من معدومة إلى شديدة. يعتمد العلاج على السبب.

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الأعراض

قد لا يكون لديك علامات أو أعراض إذا كان فرط كالسيوم الدم خفيفًا. بيد أن حالات فرط كالسيوم الدم

الأكثر شدة تتسبب في ظهور علامات وأعراض تتعلق بأجزاء الجسم المتأثرة بارتفاع مستويات الكالسيوم

في الدم. تتضمن الأمثلة:

o الكليتان. يؤدي فرط نسبة الكالسيوم في الدم إلى جعل الكليتين تعملان بشكل أكبر وأكثر جهدًا لتصفية

الكالسيوم. وهذا قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول.

o الجهاز الهضمي. قد يتسبب فرط كالسيوم الدم في اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

o العظام والعضلات. في معظم الحالات، قد تكون كميات الكالسيوم الزائدة قد تسربت من العظام، مما

أدى إلى إضعافها. وهذا قد يسبب ألم العظام وضعف العضلات والاكتئاب.

o الدماغ. قد يتداخل فرط كالسيوم الدم مع الطريقة التي يعمل بها الدماغ، مما ينتج عنه التشوش والخمول

والتعب. وقد يسبب أيضًا حدوث الاكتئاب.

o القلب. في حالات نادرة، قد يتداخل فرط كالسيوم الدم الشديد مع العدوى المصاب بها القلب، مما يتسبب

في خفقان القلب والإغماء — وهي مؤشرات تدل على اضطراب النظم القلبي — ومشاكل قلبية

أخرى.

متى تزور الطبيب

اتصل بالطبيب إذا ظهرت لديك علامات وأعراض قد تدل على فرط كالسيوم الدم، مثل الشعور بالعطش

الشديد وكثرة التبول والشعور بألم في البطن.

الأسباب

بجانب دور الكالسيوم في بناء العظام والأسنان، فإنه يساعد العضلات على الانقباض ويسهم في نقل

الإشارات العصبية. في المعتاد، إذا لم تتوافر كميةٌ كافيةٌ من الكالسيوم في جسمك، تُفرز غددك الدرقية

هرمونًا يحفز:

o إخراج الكالسيوم من العظام إلى الدم

o امتصاص كميةٍ أكبر من الكالسيوم في القناة الهضمية

o إخراج كميةٍ أقل من الكالسيوم عبر الكلى وتنشيط كميةٍ أكبر من فيتامين د، الذي يلعب دورًا هامًا في

عملية امتصاص الكالسيوم

يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر على التوازن الحساس بين وجود كميةٍ قليلةٍ أو ضخمةٍ من الكالسيوم في

الدم. تزيد نسبة الكالسيوم في الدم عن المعتاد بسبب:

o زيادة نشاط الغدة الدرقية. أشهر مسببٍ لزيادة نسبة الكالسيوم في الدم هو زيادة نشاط الغدة الدرقية

(فرط الدرقية) والذي يمكن أن يحدث لسببٍ قد يتراوح من ورمٍ صغيرٍ غير خبيث (حميد) إلى تورم

واحدةٍ أو أكثر من الغدد الدرقية الأربع.

o السرطان يمكن أن يتسبب سرطان الرئة والثدي، وحتى سرطان الدم في زيادة نسبة الكالسيوم في الدم.

قد يؤدي وصول السرطان إلى عظامك أيضًا في زيادة هذه الاحتمالية.

o أمراض أخرى. تؤدي بعض الأمراض كالسل والساركويد إلى زيادة نسبة فيتامين د في الدم، وهو

بالتالي ما يحفز امتصاص القناة الهضمية لمزيدٍ من الكالسيوم.

o العوامل الوراثية. يتسبب مرضٌ وراثيٌ نادرٌ يُعرف باسم فرط كالسيوم الدم ونقص الكلس البولي

الوراثي في زيادة نسبة الكالسيوم في دمك بسبب مستقبلات الكالسيوم الوهمية الموجودة في جسدك.

في هذه الحالة لا تظهر على الشخص الأعراض والمضاعفات المعتادة لزيادة نسبة الكالسيوم في

الدم.

o التوقف. قد يصاب بعض الناس بزيادةٍ شديدةٍ في نسبة كالسيوم الدم نتاج حالاتٍ صحيةٍ تجبرهم على

الجلوس أو الاستلقاء لفتراتٍ طويلة. فمع مرور الوقت، تبدأ العظام التي لم تحمل أي وزنٍ في إطلاق

الكالسيوم في الدم.

o الجفاف الشديد. الجفاف هو واحدٌ من أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي إلى ارتفاعٍ بسيطٍ في نسبة

الكالسيوم. فتراجع كمية السوائل في جسدك يزيد من تركيز الكالسيوم.

o الأدوية. قد تزيد بعض الأدوية — مثل الليثيوم، المستخدم في علاج الاضطراب ثنائي القطب — من

كمية الهرمونات المفرزة من الغدة الدرقية.

o المكملات الغذائية. تناول كمياتٍ كبيرة من المكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم أو فيتامين د قد يؤدي

إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم مع مرور الوقت.

المضاعفات

قد تتضمن مضاعفات فرط كالسيوم الدم ما يلي:

o هشاشة العظام. إذا استمرت العظام في إطلاق الكالسيوم إلى الدم، فقد تصاب بمرض ترقق العظام

(هشاشة العظام)، الذي يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام وتحدب العمود الفقري ونقص الطول.

o حصوات في الكلى. إذا كان البول يحتوي على الكثير جدًا من الكالسيوم، فقد تتكون بلورات في الكلى.

ومع مرور الوقت، قد تتجمع البلورات لتكون حصوات الكلى. ويمكن لحركة الحصوات أن تكون

مؤلمة جدًا.

o الفشل الكلوي. يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى فشل كلوي، مما يحد من قدرة الكلى على

تنظيف الدم والتخلص من السوائل.

o مشكلات الجهاز العصبي يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الحاد إلى الارتباك والخرف وغيبوبة قد

تكون مميتة.

o نُظم القلب غير الطبيعية (اضطراب نبض القلب). يمكن أن يؤثر فرط كالسيوم الدم على النبضات

الكهربية التي تنظم ضربات القلب، مما يؤدي لاضطرابها.