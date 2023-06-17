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حمى القش.. لماذا نصاب بها وما أعراضها؟

17
JUNE
2023
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حمى القش هي رد فعل تحسسي تجاه بعض الأشياء، حيث ينتج جسم الإنسان الأجسام المضادة استجابةً لمحفزات معينة مثل حبوب اللقاح، ومن أعراضها العطس والحكة في العينين والدموع وانسداد الأنف.
 
تقول نيسا أسلم، طبيبة عامة من مؤسسة علوم الحياة الجلدية في بريطانيا: "يعاني الكثير من الأشخاص من حمى القش الآن فقط لأن عدد حبوب اللقاح مرتفع، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير المناخ".
 
وأضافت: "الأشخاص الذين يعانون من حمى القش غالبا ما يكون لديهم تاريخ عائلي ليس فقط من حمى القش، ولكن أيضا لحالات جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن مشاكل في الجهاز المناعي".
 
الأعراض:
 
انسداد الأنف.
دموع وحكة واحمرار في العين.
 
العُطاس.
 
السعال.
 
الإرهاق الشديد.
 
الصُداع المتكرر.
 
صعوبة التركيز.
 
ماذا يمكنك أن تفعل إذا أصبت لحمى القش في الوقت الحالي؟
 
الخطوة الأولى هي تجنب التعرض لحبوب اللقاح التي تؤثر عليك أكثر.
يمكن أن تساعد بخاخات الأنف الطبيعية في منع أعراض حمى القش وأنواع أخرى من التهاب الأنف التحسسي.
يمكن أن تعمل المراهم مثل الفازلين كحاجز حول أنفك لاحتجاز حبوب اللقاح وتخفيف انتفاخ الجلد.
استحم وقم بتغيير ملابسك لإزالة حبوب اللقاح.
ارتدِ النظارات الشمسية لمنع حبوب اللقاح من الوصول إلى عينيك.
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