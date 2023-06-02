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لتبدوا أصغر 5 سنوات في 8 أسابيع فقط.. إليكم السر!

2
JUNE
2023
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أظهر بحث جديد أن تغيير نمط الحياة في النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية مقترنة بتدخلات مثل تمارين الاسترخاء والمكملات، يمكن أن يعكس عملية الشيخوخة، بحسب ما نشره موقع مجلة "Fortune" نقلًا عن دورية "Aging".
 
وفي إطار دراسة استمرت ثمانية أسابيع، خضعت ست نساء تتراوح أعمارهن بين 46 و65 عامًا لبرنامج تضمن تغييرات في النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية، كما تم إعطاؤهن إرشادات حول الاسترخاء ومكملات بروبيوتيك ومغذيات نباتية.
 
أظهرت اختبارات الدم انخفاضًا في العمر البيولوجي يصل إلى 11 عامًا في خمس من المشاركات الست، حيث تم رصد متوسط انخفاض يقدر بمدة 4.6 سنوات.
 
كتب الباحثون، من جامعات واشنطن وفيرجينيا وإلينوي، أن متوسط العمر الزمني للمشاركات في بداية الدراسة كان 58 عامًا، وكان عمرهن البيولوجي أصغر سناً باستثناء واحدة، لهذا السبب من غير المحتمل أن يكون الانخفاض في العمر البيولوجي الذي عانت منه معظم المشاركات أثناء الدراسة بسبب التعافي من مرض، لكن ربما يُعزى التحسن إلى آليات العمر الأساسية.
 
العمر البيولوجي مقابل العمر الزمني
بحسب ما نشره موقع Northwestern Medicince، فإن الفرق في العمر البيولوجي والتسلسل الزمني هو ببساطة أن العمر الزمني هو المدة التي يبقى فيها الإنسان على قيد الحياة، بينما العمر البيولوجي هو "كم عمر خلايا جسمه".
 
العمر اللاجيني
وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، يشار إلى العمر البيولوجي أيضًا باسم العمر اللاجيني. يتكون الإبيجينوم "من مركبات كيميائية تعدل أو تحدد الجينوم بطريقة تخبره بما يجب فعله وأين تفعل ذلك ومتى تفعل ذلك". يمكن لهذه التغييرات، التي تتأثر بالعوامل البيئية مثل الإجهاد والنظام الغذائي والأدوية والتلوث، أن تنتقل من خلية إلى أخرى أثناء انقسامها ومن جيل إلى جيل.
 
وكما يظهر من نتائج الدراسة الحالية أنها يمكن أن تكون قابلة للعكس نتيجة لتغييرات نمط الحياة، إذ طُلب من المشاركات تناول الأطعمة التالية يوميًا:
 
• 2 كوب من الخضراوات الورقية الداكنة
• 2 كوب من الخضراوات الصليبية
• 3 أكواب من الخضراوات الملونة
• نصف كوب بذور اليقطين
• نصف كوب بذور دوار الشمس
• 1-2 ثمرة شمندر
• مكملات الكبد أو الكبد (ثلاث حصص في الأسبوع)
• حصة واحدة من البيض (5-10 في الأسبوع)
 
كما طُلب منهن تناول حصتين يوميًا من مُكَوِّنات الميثيل، الأطعمة التي تدعم مثيلة الحمض النووي، وهي عملية تتحكم في التعبير الجيني. تتضمن أمثلة الوجبة الواحدة من هذه الأطعمة ما يلي:
 
• نصف كوب توت ويفضل أن يكون بريا
• 2 فص ثوم متوسط الحجم
• كوبان من الشاي الأخضر، منقوعان لمدة 10 دقائق
• 3 أكواب شاي أولونغ، تختمر لمدة 10 دقائق
• ½ملعقة صغيرة إكليل الجبل
• ½ملعقة صغيرة كركم
 
وطُلب من المشاركات أيضًا إجراء تعديلات نمط الحياة اليومية التالية:
 
• تناول كبسولتين بروبيوتيك
• تناول حصتين من "مسحوق الخضر"
• شرب 8 أكواب من الماء يوميا
• تمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل
• تدرب على تمارين التنفس مرتين
• النوم 7 ساعات على الأقل
• صيام 12 ساعة بعد آخر وجبة في اليوم
 
كتب الباحثون أن أيا من النساء لم تكمل جميع المهام طوال اليوم، ولا بأس بذلك، حيث شوهدت تحسينات في العمر البيولوجي بين النساء اللائي انضممن إلى البرنامج بمعدل 82% من الوقت.
 
وأضاف الباحثون أن المستوى المرتفع نسبيًا من الالتزام بين المرضى يرجع في جزء كبير منه إلى التدريب الغذائي المقدم.
 
كان هناك مشاركة سابعة في الدراسة لكنها اضطرت إلى الانسحاب بسبب حالة طوارئ عائلية. قبل الدراسة، كان عمرها الزمني 71 عامًا وعمرها البيولوجي 57.6. تم اختبار عمرها البيولوجي مرة أخرى بعد ثمانية أسابيع، على الرغم من انسحابها من الدراسة، وتبين أنه زاد إلى 61.6 سنة.
 
وتوثق الابحاث السابقة "التسارع المفاجئ في العمر البيولوجي بسبب أحداث مرهقة متنوعة"، على الرغم من أن الشيخوخة تنعكس عندما يزول الضغط، لكن أن يكون تأثير التوتر، بالنسبة للبعض، على الشيخوخة دائمًا وليس مجرد مرحلة عابرة، فبحسب بحث حديث تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي للطب النفسي في باريس، يواجه مرضى الحالات الصحية العقلية طويلة الأمد، مثل الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب، عمرا أكبر بيولوجيًا من عمرهم الزمني.
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