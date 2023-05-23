لسبب "صادم".. لا تضع فرشاة أسنانك في الحمام

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كشف طبيب الأسنان جوردان براون عن سبب سيجعلك حريص على عدم الاحتفاظ بفرشاة الأسنان الخاصة بك في الحمام.

وقال براون إن "تنظيف الحمّام (المرحاض) يؤدي إلى انبعاث رذاذ الماء الملوث في الجو، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تطاير بقايا الفضلات وانتشاره في كل مكان حتى فرشاة الأسنان".

ومن الواضح أن غرفة النوم هي أفضل مكان لتخزين فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية.

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وفي حال بقائها داخل الحمام فمن الأفضل شراء الأغطية الحافظة التي تمنع تسرب أي شيء من الخارج للفرشاة.

وحصل الفيديو التوعوي لدكتور براون والذي نشره على "تيك توك"، على أكثر من 1000 تعليق.

كتب أحد الأشخاص: "لقد وضعت خاصتي في خزانة الأدوية"، وكتب آخر: "لهذا السبب أفرش أسناني في المطبخ".