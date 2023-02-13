أيهما أكثر فائدة الشاي الأخضر أم الشاي بالحليب؟.. العلم يجيب

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يتمتع الشاي بشعبية كبيرة في الكثير من بلدان العالم، حيث توجد أنواع عديدة منه، مثل الأسود والأحمر والأخضر والأصفر على الرغم من أنه يتم الحصول عليها جميعا من نبات منفرد هو كاميليا سينينسيس.

وبحسب ما نشره موقع Healthifyme، يكمن الاختلاف في معالجة الأوراق وكذلك في مدى الأكسدة التي تخضع لها.

دراسة بريطانية تثبت أن شرب الشاي بانتظام يطيل العمر

صحة

دراسة بريطانية تثبت أن شرب الشاي بانتظام يطيل العمر

ويعطي الشاي عددا كبيرا من الفوائد الصحية ولكن إضافة الحليب ومكعب السكر لجعله أكثر قبولا قد يقلل من فوائده الغذائية إلى حد ما.

وبعيدًا عن الميول والعادات، فإن الدراسات العلمية ترجح كفة الشاي الأخضر على الشاي بالحليب للأسباب التالية:

1. مضادات الأكسدة

يتميز الكاتيكين، وهو المكون الرئيسي للشاي، بخصائص مضادة للأكسدة مثبتة. ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين التي تساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة من خلال الحماية من الجذور الحرة المسؤولة عن المرض والشيخوخة.

لكن لا يحصل الجسم على الكثير من مضادات الأكسدة عن طريق تناول الشاي الأسود بالحليب، لأن الحليب يمنع امتصاص خلايا الجسم لمضادات الأكسدة.

2. الكافيين

يحتوي الشاي على كمية جيدة من الكافيين، والذي تكون كمياته أكبر في الشاي بالحليب مقارنة بالشاي الأخضر، لأنه يتم عادة تحضير استخدام الشاي الأسود، الذي يحتوي على المزيد من الكافيين.

لذا، يجب الحذر من أن شرب عدة أكواب من الشاي الأسود بالحليب يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وتسارع ضربات القلب.

وينبغي ألا تزيد الحصة عن كوب إلى كوبين يوميًا.

3. الفلورايد

يمكن الحصول على كمية جيدة من الفلورايد عن طريق تناول الشاي الأخضر.

ويفيد الفلورايد في زيادة قوة العظام والحفاظ على صحة الأسنان دون اللجوء إلى المكملات. ولكن في حين أن إضافة الحليب إلى الشاي تؤدي إلى تخفيف هذا التأثير لأن عدد الفلوريدات يكون أقل بشكل كبير.

المزايا الصحية

أثبتت الكثير من الدراسات بعض الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر مقارنة بأنواع الشاي الأخرى:

1. تحسين صحة القلب

يحتوي الشاي الأخضر على كمية جيدة من مركبات EGCG (epigallocatechin gallate) التي تحافظ على بطانة الأوعية الدموية وتقلل من التوتر والقلق.

ويوصي الخبراء بعدم إضافة الحليب إلى الشاي الأخضر لضمان امتصاص أفضل لمضادات الأكسدة.

2. خصائص طرد السموم

يمكن التخلص من جميع السموم من الجسم بفضل الشاي الأخضر حيث إنه يعزز طرد السموم ويقوي مناعة الجسم وتحسين صحة البشرة.

3. إنقاص الوزن

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

وبالتالي، يسهم تلقائيا في إنقاص الوزن عندما يقترن بالتغذية الصحية والتمارين الرياضية المتوازنة.

احذروا إضافة الحليب!

من المؤكد أن الحليب غذاء كامل، لكن إضافته إلى الشاي الأسود لا تمنح أي فائدة صحية، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تقلل إضافة الحليب إلى الشاي الأسود أو الأخضر، على حد سواء، من فاعلية خصائص المشروب الأساسية.

لذا، يوصي الخبراء بتناول الشاي في شكله الخام عن طريق نقعه في الماء الساخن بدون إضافات لزيادة مستويات الطاقة.

ويمكن إضافة قطرة من الليمون بدلاً من الحليب لتحسين المذاق. ويحذر الخبراء من أن الشاي بالحليب يحتوي على سعرات حرارية إضافية على عكس الشاي الأخضر الذي يساعد على إنقاص الوزن.