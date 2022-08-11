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ما أسباب الدوخة أثناء الوقوف وطريقة علاجها؟

11
AUGUST
2022
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يشعر الكثير من الناس بعد الجلوس لفترة طويلة ثم القيام بدوار كبير وبزغللة في العينين وخدل وغيرها من الأعراض لمرض"انخفاض ضغط الدم الانتصابي".

ومن أهم أسباب هذا المرض ما يلي:

-فقر الدم، أو نقص خلايا الدم الحمراء.

-نقص حجم الدم.

-الحمل.

-أمراض القلب وصماماته.

-السكري.

-أمراض جهاز الغدد الصماء، مثل أمراض الغدة الدرقية.
الجفاف.

-ارتفاع حرارة الجو.

-الاستلقاء أو الراحة السريرية لوقت طويل.

-مرض باركنسون.

بعض الأدوية مثل مدرات البول، أدوية ضغط الدم، مضادات الإكتئاب.

التقدم بالعمر.

-تناول الكحوليات أو المخدرات مع أدوية ضغط الدم.

وتوصلت دراسة جديدة مؤخرا إلى علاج فعال لهذا الدوار الناتج دون تكلفة وبدون استخدام الأدوية، عن طريق تأدية تمرينين بسيطين للعضلات.

ورغم أنّ أكثر أعراض "انخفاض ضغط الدم الانتصابي" شيوعا هي الدوار عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء، التي عادة ما تستمر الأعراض لفترة أقل من عدة دقائق، لكن الأعراض تتضمَّن أيضا: الرؤية الضبابية (زغللة العين)، الضعف، فقدان الوعي (الإغماء)، التشوش، الغثيان.

وأفاد الباحثون في دراستهم المنشورة في دورية Heart Rhythm Journal الطبية، بأن بعض تمارين العضلات البسيطة قبل الوقوف أو بعده يمكنها الحدّ من تأثيرات "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، كما أنها تعمل كإجراء وقائي بشكل عام.

واشتملت الدراسة على 22 امرأة شابة لديهن تاريخ مرضي مع "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، وتم اختبار تمرينين: رفع الركبتين بشكل متكرر أثناء الجلوس لمدة 30 ثانية قبل الوقوف، وعبور الساقين لمدة 30 ثانية بعد الوقوف.

وراقب الباحثون معدل ضربات قلب المشاركين وضغط الدم أثناء التجارب، مع وجود فاصل زمني بين ضربات القلب وضغط الدم، كما طُلب من المشاركين الإبلاغ بأنفسهم عن أي أعراض لـ "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، بما في ذلك الشعور بالدوار.

وجد الباحثون أن كلا التمرينين أحدثا فرقا كبيرا في الحدّ من الانخفاض المؤقت في ضغط الدم وتخفيف أعراض "انخفاض ضغط الدم الانتصابي".

وتقول الباحثة نازيا شيخ من جامعة كالجاري في كندا: "نظرا لأنها مناورة جسدية، فهي تتطلب ببساطة الأطراف السفلية من الجسم، والتي يمكن للمرضى استخدامها في أي وقت ومن أي مكان للحدّ من الأعراض".

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