كيف تشخصين إصابة رضيعك بحساسية اللاكتوز؟

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تظهر أعراض الحساسية من بروتين حليب البقر (CMPA) عادة أثناء الأشهر القليلة الأولى من عمر الطفل، وتشمل الحساسية من الحليب ارتكاساً مناعياً لواحد أو أكثر من البروتينات الموجودة في الحليب، في حين أن عدم التقبل لا يشمل جهاز المناعة.

ووفقاُ لموقع “ويب طب”، تبدأ أعراض حساسية اللاكتوز عادة خلال نصف ساعة إلى ساعتين من الرضاعة أو تناول منتجات الألبان، إليك أهم هذه الأعراض فيما يأتي:

الإسهال.

الانتفاخ.

الغازات.

طفح الحفاظ.

صعوبة اكتساب الطفل للوزن.

سرعة الانفعال والبكاء.

صعوبة في الرضاعة الطبيعية.

ألم بالمعدة، ويعبر عنه الطفل عن طريق: شدّ القبضة، ورفع الأرجل.

تقلُّصات في المعدة، حيث تبدو المعدة أكبر حجمًا من المعتاد وصلبة عند لمسها.

طرق تشخيص حساسية اللاكتوز عند الرضع

1. اختبار الهيدروجين في هواء الزفير (Hydrogen Breath test)

يقيس هذا الاختبار كمية غاز الهيدروجين في أنفاس الطفل الرضيع وبالعادة تكون مستوياته عالية عند الرضع الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

2. حمية الإقصاء (Elimination test)

تعد حمية الإقصاء أحد طرق التشخيص التي تعتمد على أعراض حساسية اللاكتوز عند الرضع، حيث يتم منع تناول الطفل للأطعمة المحتوية على اللاكتوز لمدة أسبوع أو أسبوعين ومن ثم ملاحظة تحسُّن الأعراض من عدمه وفي حال عادت الأعراض بمجرد إعادة هذه الأطعمة لنظام الطفل الغذائي يتم تأكيد التشخيص.

3. اختبار حساسية الألبان

يتم القيام بهذا الاختبار من قبل الطبيب المتخصص، ويتم فيه وضع كمية بسيطة من بروتين الحليب على جلد الطفل؛ ومن ثم ملاحظة وجود رد فعل تحسسي من عدمه.

علاج حساسية اللاكتوز عند الرضع

والآن لا بد من التطرق لكيفية علاج حساسية اللاكتوز عند الرضع وهنا عليك معرفة أن حساسية اللاكتوز الثانوية وهي الناتجة عن إصابة فيروسية أو ولادة مبكرة للطفل تكون أمرًا مؤقتًا عند معظم الرضع والأطفال، حيث تتحسن أعراض حساسية اللاكتوز عند الرضع والأطفال في غضون أسابيع قليلة وعندها يمكنك، وبعد استشارة الطبيب القيام بإعادة إدراج منتجات الحليب إلى نظام الطفل الغذائي بشكل تدريجي.

بالمقابل يعد نقص اللاكتيز الخُلقي حالة تستمر مدى الحياة، ويجب تعديل نمط غذاء الطفل وفقًا لها.

بعد تأكيد التشخيص سيقترح الطبيب تغيير الحليب الخاص بالرضيع وإعطائه حليب خالي من اللاكتوز، أمّا في حال قررت الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، فيمكنك إعطاء طفلك قطرات بديل اللاكتيز (Lactase substitute Drops) التي تسهل عملية هضم اللاكتوز الموجود في حليب الأم.

نصائح للتعامل مع أعراض حساسية اللاكتوز عند الرضع

1. تأكد من حصول طفلك على الكالسيوم وفيتامين د

وهذه من النصائح الهامة حيث أن الكالسيوم وفيتامين د مهمين لنمو وقوة العظام عند الطفل وهما موجودان بنسبة كبيرة في منتجات الألبان لذا فقد يحدث نقص عند الطفل الذي لديه حساسية اللاكتوز والخبر الجيد أن الحليب الخالي من اللاكتوز يحتوي على نسب عالية من فيتامين أ، وفيتامين د، والكالسيوم.

2. تجنب إطعام طفلك المنتجات المحتوية على اللاكتوز

بالإضافة لمنتجات الألبان هناك أطعمة أخرى قد تحتوي على نسب عالية من اللاكتوز وبالتالي يجب تجنب إطعام الطفل هذه المنتجات والتي تشمل ما يأتي:

الشوفان.

البطاطس المهروسة.

البسكويت الخاص بالتسنين.

حلوى البودينغ.

الجبنة.

مثلجات الفاكهة.