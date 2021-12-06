living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك!

6
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يوجد فيتامين سي المعروف كذلك بحمض L-ascorbic، بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويضاف إلى أطعمة أخرى، وهو متوفر أيضاً كمكمل غذائي، ولكن هل تعرف ما يفعله تناول هذا الفيتامين كل يوم بجسمك؟.
 
فقد كشف طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، دارين مارينيس، أن الفيتامين ضروري لكل نظام غذائي ومعرفة ما يفعله تناوله يومياً لجسمك أمر مهم.
 
وأوضح أن فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ولا يتم تصنيعه من قبل الجسم، ويوجد في الفواكه الحمضية والفلفل والطماطم والشمام والبطاطس والفراولة والسبانخ، لافتاً إلى أن البعض يفضل تناوله في شكل مكمل.
 
يساعد على الاستشفاء
من جانبها، أوضحت الدكتورة مارينيس لموقع Eat this Not That أن فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دوراً في التئام الجروح.
 
كما، أوضحت أنه مضاد للأكسدة، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا. لذلك، يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دوراً.
 
يعزز إنتاج الكولاجين
وأضافت الدكتورة مارينيس أنه ضروري لإنتاج الكولاجين، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أنه عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.
 
الوقاية من السرطان
 
إلى ذلك، قالت العديد من الأبحاث إن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان. وكشفت أن "معظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم والمعدة وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء".
 
يعزز صحة القلب
في موازاة ذلك، أفادت معاهد الصحة الوطنية في أميركا، بأن هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
 
فقد وجدت واحدة من أكبر الدراسات، التي شملت أكثر من 85000 امرأة، أن تناوله في كل من النظام الغذائي والتكميلي (أي المكملات) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
ووجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
يحمي البصر
في السياق، هناك أدلة دامغة على أن فيتامين سي قد يساعد في منع وحتى علاج الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالعمر، وهما السببان الرئيسيان لفقدان البصر لدى كبار السن.
 
يحافظ على الحديد
ويساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد. فقد وجدت إحدى الدراسات أن 100 ملغ فقط من فيتامين سي يمكن أن يحسن امتصاص معادن بناء الدم بنسبة 67٪.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout