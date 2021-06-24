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أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح

24
JUNE
2021
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بعد انتشار عدوى فطرية بين مرضى فيروس كورونا في الهند، أثار هذا المرض مخاوف كثيرة، خصوصاً بعد الإعلان عن حالات وفاة تسبب بها، ما طرح تساؤلات حول منشأه وكيفية انتقاله.
 
فقد أوضحت منظمة الصحة العالمية لـ "العربية.نت" أن بعض هذه الالتهابات الفطرية قد تعود إلى الخمائر والبعض الآخر إلى العفن.
 
كما أنه يمكن أن يسبب العفن عدوى مثل داء "الفطريات السوداء" وداء "الرشاشيات" الذي يسببه نوع آخر من الفطريات.
 
وأضافت المنظمة أن العدوى الناجمة عن الخمائر (Yeasts) مثل المبيضات (Candida) يمكن أن تتسبب في حدوث التهابات في مجرى الدم وقد تسبب أحيانًا مرض القلاع الأبيض.
 
وأدى ذلك إلى أن يطلق عليه بعض الناس بلغتهم الدارجة "الفطر الأبيض أو الأصفر".
 
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخمائر والعفن توجد بشكل شائع في البيئة ولكنها تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل مرضى السكري أو السرطان، أو أولئك الذين يستخدمون أدوية معينة لفترات طويلة.
 
 
إلى ذلك، تنصح المنظمة بالتقليل وعدم الإفراط في استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية.
 
كما أكدت ضرورة تنظيف وتعقيم المعدات الطبية الحيوية بشكل صحيح، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي والقسطرة الوريدية.
 
وأضافت المنظمة أنه في حالة تم تشخيص المريض بهذه العدوى، فإنه يحتاج إلى العلاج بمضادات الفطريات. وفي حالة داء الغشاء المخاطي، قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى الاستئصال الجراحي.
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