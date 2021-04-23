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أعراض الإرهاق: 5 علامات تدل على أنك مرهق ولست متعبا فقط!

23
APRIL
2021
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يشعر كل شخص بالتعب قبل النوم، وفي الصباح الباكر، وبعد تمرين رياضي صعب بشكل خاص أو عندما يركز على أمر صعب عقليا لفترة طويلة جدا، ولكن لا ينبغي أن تكون مرهقا طوال الوقت.
 
وتحدث موقع "إكسبريس" مع أخصائية التغذية كلاريسا لينهير، من منصة bioniq للقرصنة الحيوية، لاكتشاف أن التعب قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة. وإليكم 5 علامات تدل على أنك مرهق ولست متعبا.
 
التغييرات في المزاج
 
يمكن أن يؤثر الإرهاق أو التعب المفرط على صحتك العقلية ومزاجك بقدر تأثيرهما على جسمك.
 
وقالت كلاريسا: "هل لاحظت أن مزاجك يتأرجح أكثر قليلا من المعتاد؟، هل تشعر بمشاعر الانفصال أو القلق أو حتى الاكتئاب؟. إذا كان الجواب نعم، فيمكن أن يحدث ذلك بسبب الإرهاق. وعندما نشعر بالتعب، تكون لدينا طاقة أقل للاستجابة للضغوط، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المشاعر والاستجابات".
 
وإذا لاحظت أن هذه المشاعر استمرت لأكثر من شهر، توصي كلاريسا بالتواصل مع طبيبك فورا.
 
ما زلت متعبا بعد ثماني ساعات من النوم
 
تحتاج إلى الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة كي يعمل جسمك وعقلك بشكل صحيح.
 
وإذا حصلت على قسط كاف من النوم كل ليلة، ولكنك لا تشعر بالانتعاش أو النشاط ولا تزال تشعر بالركود، فقد تكون لديك مشكلة.
 
وقالت كلاريسا: "بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا تنام بما يكفي لأنك تواجه صعوبة في النوم، أو إذا غفوت، ولكن وجدت نفسك تستيقظ في منتصف الليل، فإن هذا يمكن أن يساهم في شعورك بالإنهاك. والجميع يستحق نوما جيدا ليلا، لكن قلة النوم مشكلة شائعة. ويمكن أن يسبب الإجهاد، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج".
 
وتنصح الخبيرة بإدخال بعض ممارسات النوم من أجل تحسين نومك، مثل تجنب الكافيين في وقت متأخر جدا من النهار، وتقليل الاستخدام الإلكتروني في الليل وتنزيل مرشحات حجب الضوء الأزرق، بالإضافة إلى دمج إدارة الإجهاد في روتين وقت النوم.
 
تغيرات في الوزن
 
إذا كنت قد اكتسبت وزنك أو فقدته بشكل كبير إلى جانب التعب، فربما تكون مرهقا أو قد تكون لديك مشكلة أساسية أخرى.
 
وقالت كلاريسا: "النوم السيئ ليلا يمكن أن يؤثر على وزننا، وعندما تنهك أجسادنا وعقولنا، قد نجد أن شهيتنا تتغير أيضا. وبالنسبة للبعض، تزداد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالطاقة كرد فعل لنقص الطاقة. وتميل هذه الأطعمة الغنية بالطاقة إلى أن تكون كربوهيدرات سريعة المفعول وسكر وكافيين، ويمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأطعمة على المدى الطويل إلى زيادة الوزن. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت متعبا باستمرار، فقد تجد أن شهيتك تقل، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مرغوب فيه".
 
لذا، قم بزيارة طبيبك لمناقشة المشكلة واستبعاد الحالات الأخرى مثل خمول الغدة الدرقية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والتعب وانخفاض الحالة المزاجية وضبابية الدماغ أولا.
 
وأضافت كلاريسا: "تحقق من مؤشرات الغدة الدرقية مثل TSH وT4، واستبعد نقص التغذية الذي قد يؤثر على الجوع والشبع".
 
ضبابية الدماغ
 
إذا كنت تعاني من ضبابية الدماغ بانتظام، فإن عقلك مرهق!.
 
وأوضحت كلاريسا: "عندما يكون عقلك مرهقا، يصبح التفكير والتركيز أكثر صعوبة. وتتعدى ضبابية الدماغ الشعور العرضي بطرف اللسان وغالبا ما يكون عبارة عن مجموعة من الأعراض، بما في ذلك فقدان الوضوح وتغيرات الذاكرة وضعف التركيز".
 
وتقترح خبيرة التغذية إجراء اختبار إذا استمر هذا لأكثر من أسبوعين، لأن ضبابية الدماغ يمكن أن تكون نتيجة لقصور الغدة الدرقية، والاختلالات الهرمونية، والأمراض الصحية في الأمعاء ونقص التغذية.
 
تغيرات في الشعر والجلد
 
واحدة من أكثر علامات الإرهاق وضوحا هي التغيرات التي تطرأ على شعرك وجلدك.
 
وقالت كلاريسا: "مع الإرهاق، قد نجد أن بشرتنا تصبح أكثر جفافا، أو كآبة، وأن شعرنا قد يصبح رقيقا ويبدأ بالتساقط. وإذا كان الإرهاق مرتبطا بالإجهاد، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد الغدد الكظرية التي تنتج العديد من هرموناتنا الجنسية. ويمكن أن يؤدي التغيير في الهرمونات الجنسية، وتحديدا DHEA والتستوستيرون، إلى تغيير في نمو الشعر".
 
ويمكن أن يؤدي التحقق من النقص الغذائي إلى استبعاد أي مشكلات أساسية قد تسبب الإرهاق لديك.
 
وتوصي كلاريسا بإجراء اختبار لمكملات bioniq BALANCE، وهي مكملات يومية تحتوي على ما يصل إلى 80 من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها بناء على فحص الدم.
 
وقالت: "من خلال الاختبارات الروتينية، يمكن لـ Bioniq BALANCE تتبع تقدمك وتعديل الصيغة بحيث يتلقى جسمك العناصر الغذائية الدقيقة التي يحتاجها ويزيل كل المتاعب".
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