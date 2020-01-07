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لا تتجاهلها.. أعراض تدل على التهاب الطحال

7
JANUARY
2020
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قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني، إن الآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار، تستلزم استشارة الطبيب فورا، لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.
 
ومن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال تضخم الطحال مع إمكانية تحسسه، بالإضافة إلى شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى، ونزيف الأنف المتكرر، والحمى، والشعور العام بالتعب والإعياء.
 
وأوضحت الجمعية أن التهاب الطحال يرجع لأسباب عدة مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا) أو تليف الكبد أو ورم الغدد اللمفاوية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
 
ويتم علاج التهاب الطحال بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، كما قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل في بعض الحالات.
 
 جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة في الجسم، فهو يعد جزءا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم.
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