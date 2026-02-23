بالصورة - "لما اغلط توبّخني ولما انجح تقدّرلي النجاح".. هكذا ودعت مراسلة الـLBCI زميلها
23 February 2026
4 hrs ago
source: tayyar.org
كتبت مراسلة الـLBCI لارا الهاشم عبر فيسبوك:
اكثر من ١٥ سنة تشاركنا فيها التعب والهموم والفرح والنجاح والخبرة. تعلّمت منك كتير مهنيّاً، لما اغلط توبّخني ولما انجح تقدّرلي النجاح و امام اي مشكل كنت انت السند والدعم. انت مش بس زميل انت صديق بفتخر بانسانيتو وبأخلاقه وترفّعه عن كل الصغائر وانت مثال للمهنية، كنت ورح تبقى قيمة مضافة
